Bomskudd ødela drømmen om OL-gull for debutanten: - Jeg er glad og frustrert

PYEONGCHANG/OSLO: Herrenes skiskyttersprint var ventet å bli en duell mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade. Slik ble det ikke.

For begge de to favorittene skjøt på seg tre bom på sine første skytinger. Det åpnet opp mulighetene for en norsk debutant.

– Jeg fikk den sprintplassen i siste liten. Jeg gjør et bra løp, men så står jeg her og er litt skuffet over at jeg ikke setter et skudd til. Jeg er glad og litt frustrert. Det er blandede følelser her nå, sier Bjøntegaard til Eurosport.

En bom for mye

For Erlend Bjøntegaard var mannen som snappet den siste OL-plassen foran Ole Einar Bjørndalen.

27-åringen ledet etter første skyting. Med fullt hus på den andre skytingen ville nordmannen nærmest være sikret gullet.

Dessverre klarte ikke Bjøntegaard å fylle også på den andre skytingen. En bom hadde kanskje også vært nok til å ta gullet, men med to bom ble det litt for mange sekunder som ble lagt igjen i strafferundene.

– Jeg startet fryktelig hardt. Jeg kjente at jeg var nervøs. Jeg skjønte at jeg bare måtte gå på før tankene tok meg. Jeg ga det et skikkelig forsøk, sier Bjøntegaard.

Bjøntegaard havnet til slutt på en oppløftende femteplass. Alle foran han på resultatlisten hadde én eller to bom mindre enn nordmannen. Bjøntegaard hadde faktisk nest beste langrennstid på sprinten.

– Jeg kom i mål og skjønte at jeg hadde gått fort. Det begynner å gå opp for meg hvor nære jeg er medalje i OL, sier Bjøntegaard.

Tyske Arnd Peiffer vant rennet foran tsjekkiske Michal Krcmar og italienske Dominik Windisch.

Fourcade med kanonløp

Det mest imponerende var nok likevel Martin Fourcade. Man skulle tro at det med tre bom var umulig å være i nærheten av medalje.

Men Fourcade er ikke verdens beste skiskytter for ingenting. Løpet franskmannen gjorde i sporet, var av det smått utrolige slaget. Ut fra siste skyting lå han bare 27 sekunder bak Peiffer, som hadde skutt ti treff.

Fourcade ble riktignok tydelig sliten mot slutten av løpet. I mål var han fem sekunder bak Bjøntegaard og endte på åttendeplass.

Alle de andre nordmennene havnet langt bak. Tarjei Bø ble nummer 13 med to bom, Emil Hegle Svendsen ble nummer 18 med to bom og Johannes Thingnes Bø ble nummer 31 med hele fire bom.

– Det kan hende det begynte å blås da jeg kom inn. Om det gjorde det, så er det dårlig av meg, sier en selvkritisk Johannes Thingnes Bø.

Sprinten danner utgangspunktet for jaktstarten på mandag. Bjøntegaard har et godt utgangspunkt, mens de andre altså starter langt bak.

– Jeg gir meg selv et bra utgangspunkt før jaktstarten, det er helt fantastisk, sier Bjøntegaard.