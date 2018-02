Dette skjer i OL tirsdag: Norge skal forsvare stafettgullet fra Sotsji

vintersport

Da mixedstafetten i skiskyting debuterte i Sotsji vant Norge et klart gull. Nå skal de forsvare gullet mot sterk motstand.

Dagens øvelser

Klokken 01.05: Curling – Innledende runde, menn: Norge–Storbritannia (TVNorge)

Klokken 08.40: Ishockey - Kvalifiseringskamp for kvartfinale: Slovenia - Norge

Klokken 11.00: Kombinert–Stor bakke, menn (TVNorge)

Klokken 12.05: Curling–Innledende runde, menn: Norge–Italia (Eurosport Norge)

Klokken 12.15: Skiskyting–Mixed stafett (TVNorge)

Klokken 13.45: Kombinert–10 km, menn (TVNorge)

Norske utøvere

Curling: Markus Høiberg (reserve), Torger Nergård, Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Thomas Ulsrud

Kombinert: Espen Andersen, Jørgen Graabak, Jan Schmid, Jarl Magnus Riiber.

Skiskyting: Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu.

Favoritter

Curling: De norske curlinggutta slo med to seire over Danmark og USA. Dermed er det fortsatt mulighet for norsk semifinale i OL.

Kombinert: Jan Schmid har hatt en solid sesong, men ble syk før OL. Det spørs om trønder-sveitseren har kommet i ordentlig form. Johannes Rydzek og Akito Watabe er blant de største favorittene på øvelsen.

Skiskyting: Norge er gullfavoritter på øvelsen. Frankrike og Tsjekkia er de fremste utfordrerne.

Tilbakeblikk

Curling: Curling ble Norges nye yndlingssport da Pål Trulsen og laget hans tok OL-gull i Salt Lake City i 2002. I Vancouver ble det bare nesten, og Thomas Ulsruds lag reiste hjem med sølvmedaljer.

Kombinert: Jørgen Graabak er regjerende OL-mester fra Sotsji. Da vant han foran Magnus Moan. Moan har også en sølvmedalje fra Torino i 2006, men han sa fra seg plassen i årets OL-tropp.

Skiskyting: Det er andre gang mixed stafetten arrangeres i OL. I Sotsji vant det norske laget med Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.