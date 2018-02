Jansrud etter OL-bronse: – Vet jeg var god nok for gull

vintersport

PYEONGCHANG: Etter kremrennet som førte til Norges første utforgull i OL-sammenheng natt til torsdag, var det høye forhåpninger knyttet til de norske alpintherrene i super-G-rennet natt til fredag.

Men den norske rekken med OL-gull i paradegrenen super-G stoppet på fire. Kjetil Jansrud ledet lenge etter å ha kjørt fremragende på toppen, men en middels avslutning kostet ham dyrt.

Jansrud ble slått av østerrikeren Matthias Mayer og Beat Feuz fra Sveits, og endte med bronsemedalje dagen etter at han tok sølv i utfor. Aksel Lund Svindal ble nummer fem.

– Det blir nok en bra dag for oss med medalje, men Kjetil er nok litt skuffet. Han vet at dette gullet var mulig, sier Aksel Lund Svindal til NRK etter målgang.

– Sånn er det. Man kjører om gullet, og vet man er god nok. Jeg vil ikke bruke ordet skuffende, men jeg hadde større forhåpninger, sier Jansrud selv til Eurosport.

Til Aftenposten utdyper han hva han tenker om egen prestasjon:

– Det er et rungende ja til at jeg er fornøyd. Jeg skulle ønske det var enda raskere kjørt, så det blir litt blandede følelser på en slik dag. Det er første gang jeg står med en medalje og tenker «åh, det hadde vært gøy å ta gullet». Det skal man passe seg for, fordi det er en fin linje mellom å være ambisiøs og å være så kvalm at man ikke er fornøyd med medalje, sier Jansrud.

Aksel Lund Svindal var heller ikke fornøyd med det han leverte.

– Det er ikke bra nok kjøring. Jeg vil jo kjøre fort, men er for hard på snøen. Jeg skal ikke si jeg mistet hodet, men jeg burde kjørte «smoothere». Det ble ikke helt som jeg ville, sier han til NRK.

Spådde rett

Jansrud startet bra, og tok ledelsen ved første mellomtid. Den ledelsen økte han kraftig, og Jansrud var nesten halvsekundet foran østerrikske Vincent Kriechmayr etter at rundt 45 sekunder var kjørt. Den ledelsen holdt nordmannen til mål.

Han tapte riktignok noen få hundredeler frem til tredje mellomtiden, men avsluttet bra og var 51 hundredeler foran i mål. Dermed var det duket for en spennende ventetid, for Jansrud var ikke overbevist om at det skulle holde ved målgang.

– Det er litt tid å hente på meg fra midten og ned, sa han til Eurosport mens løpet fortsatt pågikk, og spådde at nettopp Mayer og Feuz fra Sveits kunne by på trøbbel.

Han fikk altså helt rett.

Felt av avslutningen

Angrepene på ledertiden kom raskt. Allerede to startnummer senere kom torsdagens gullvinner, og han holdt følge frem til første mellomtid. Men det var tydelig at Jansrud kjørte knallsterkt frem til den andre, for da var forspranget økt med mer enn tre tiendedeler. Det klarte Lund Svindal aldri å ta inn igjen, men han kneppet noe inn på forspranget til mål – til tross for at skien skar ut på målstrekket – og kom inn til en foreløpig andreplass, 31 hundredeler bak lagkompisen.

Like etter kom franske Blaise Giezendanner og splittet de to nordmennene på resultatlisten, før Aleksander Aamodt Kilde fikk løpet ødelagt da han hektet armen i en port, mistet staven og fikk tverrstilling på skiene.

Ellers var det lite å bekymre seg for før Matthias Mayer startet med nummer 15 på magen. Han lå bak Jansrud med en tiendedel halvveis, men tok som mange andre tid på torsdagens sølvvinner ned til den tredje mellomtiden. Det forspranget holdt han til mål, og var 18 hundredeler foran Jansrud der.

På startnummeret etter kom nevnte Feuz, som etter en knallsterk avslutning snek seg mellom Mayer og Jansrud, og sendte nordmannen ned på tredjeplass.

Dermed var pallen i super-G-rennet klar.