Tidlig julegave til oppdrettsselskap

Tillatelsene er gitt for å brukes i utviklingsformål i sammenheng med Havfarmen, for en periode på 15 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt, skriver direktoratet i en pressemelding.

Nordlaks søkte 24. november 2015 om 30.000 tonn MTB for å realisere selskapets «Havfarm». 30. august 2016 fattet Fiskeridirektoratet vedtak om delvis avslag på bakgrunn av at direktoratet ikke fant det sannsynliggjort at bygging av flere Havfarmer vil innebære betydelig innovasjon og falle innenfor formålet med utviklingstillatelser.

Det ble likevel slått fast at Fiskeridirektoratet var innstilt på å gå i videre dialog med søker med sikte på å kunne fatte vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser til et prosjekt som omfatter ferdigutvikling og bygging av én Havfarm, etterfulgt av akvakulturproduksjon i den ferdige Havfarmen. Nordlaks ble bedt om å komme med forslag til målkriterier og plan for kunnskapsformidling for utvikling av én Havfarm.

Nå har direktoratet funnet at de har mottatt tilstrekkelig med dokumentasjon, og har gitt grønt lys for Havfarm-prosjektet. De tar ikke stilling til om selskapet må gå ytterligere runder med andre sektormyndigheter.

I følge søker vil produksjon i Havfarmen i mindre grad påvirke bunnmiljøet rundt anlegget enn produksjon i tradisjonelle anlegg. Begrunnelsen er at Havfarmen vil kunne plasseres i områder som er betydelig mer eksponert for strøm enn dagens anlegg samtidig som at anleggets fortøyningskonsept vil bidra til en betydelig økning av spredningsarealet.

Konseptet kan ifølge Nordlaks i korte trekk beskrives som en stålkonstruksjon bestående av en baug med for eksempel bofasiliteter og verksted, et midtparti med merder, og et hekkparti med for eksempel ensilasjesystem og generatorkapasitet. Havfarmen vil kun være fortøyd i baugen. I søknaden opplyses det at en bærende grunnidé for konseptet er å flytte deler av havbruksproduksjonen lengre ut fra land til mer eksponerte lokaliteter, og slik ta i bruk nye områder til akvakultur.

Det fremgår av søknaden at konseptet vil forene kompetanse innen skipsfart, skipsbygging, offshoreteknologi og havbruk på en unik måte, og utvikle teknologi, skriver direktoratet.

I den opprinnelige søknaden skriver Nordlaks at spesifikk plassering av lokalitetene som vil inngå i Havfarmprosjektet foreløpig ikke er klart, men at det er på det rene at aktuelle lokaliteter vil være i selskapets nærområde rundt Vesterålen, Lofoten og Senja. Senere har Nordlaks opplyst om at de har påbegynt prosessen med å få klarert lokalitet ved Hadseløya, hvor Havfarmen kan ligge i utviklingsperioden.

For Vesterålen-selskapet Nordlaks er dette en viktig milepæl. Det hører med til historien at Fiskeridirektoratet mottok søknader fra tre selskaper i denne runden. Blom Fiskeoppdrett AS og Lerow AS fikk avslag på sine søknader. Nordlaks sitt prosjekt ble akseptert.