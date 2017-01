Dette blir etappene

Arctic Race of Norway er klar for den femte utgaven siden starten i 2013.

Start på Engenes

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway innledet pressekonferansen i Oslo onsdag morgen. Han uttrykte glede over at rittet har etablert seg i internasjonal sykkesport. I fjor stilte hele 14 Tour de France-lag, og 11 av disse er fra World Tour.

Til stede var også fjorårsvinneren Gianni Moscon fra Sky og rittambassadør Thor Hushovd.

- Starten går på Andørja, røpet Dybdal tidlig i pressekonferansen.

Andørja huset NM på sykkel i 2006.

- Her oppsto ideen, sa Dybdal.

Dybdal sier at fjell er et gjennomgående for årets rute.

Før den endelige rutebeskrivelsen, tok president Jean-Étienne Amaury i organisasjonen ASO podiet og snakket om det spektakulære sykkelrittet i Nord-Norge.

- Arctic Race er et betydelig og viktig ritt på sykkelterminlista. Det ser vi både på medieoppmerksomheten, og ikke minst hvor mange World Tour-lag og toppsyklister som prioriterer rittet, sier Amaury, som mener nøkkelen til suksessen er publikumsoppslutningen.

Etappene

Etappe 1: Engenes-Salangen-Tennevoll-Gratangen-Bjerkvik-Narvik

Etappe 2: Sjøvegan-Brandvoll-Fossbakken-Tennevoll-Salangen-Sørreisa-Bardufoss

Etappe 3: Lyngseidet-Nordkjosbotn-Malangen-Finnvikdalen

Etappe 4: Tromsø-Kaldfjord-Ersfjord-Brensholmen-Bakkejord-Tromsø med runder i Tromsø.

Stolt ordfører

- Dette blir fantastisk, sier Dybdal.

Ibestads ordfører Dag Sigurd Brustind er stolt.

- Velkommer tilbake - velkommen hjem, sier Brustind.

- Ibestad var den første kommunen som ga et bidrag til Arctic Race of Norway. Riktignok et beskjedent beløp, men likefullt var vi først, poengterte han under pressekonferansen.