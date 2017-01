– Det er opp til politikerne å få hele prosjektet inn i transportplanen

I løpet av 2017 skal regjeringen legge fram Nasjonal transportplan. For første gang skal den legge føringene for de store veiprosjektene i landet de neste tolv årene – ikke ti år, slik det har vært før. Stortingsmeldingen er ventet våren 2017. Paradokset rundt Hålogalandsveien er at staten har fått utarbeidet en statlig reguleringsplan med konsekvensutredning på hele strekningen fra Snubba til Sortland, inkludert en avstikker til Harstad. Men bare delen fra Tjeldsundbrua til Langvassdalen (kommunegrensa mellom Sortland og Kvæfjord) er med. De tre «armene» er ikke nevnt med et ord. Dermed kan – i verste fall – hele prosjektet med alle «armene» ikke bli ferdigstilt før etter 2029, når neste NTP skal lages.

Harstad og Sortland sammen om hele veipakken Statens vegvesen har prosjektert 150 kilometer vei i en av de største samferdselsprosjektene i regionen noensinne. Men knapt halvparten ligger inne i statens planverk for de neste tolv årene.

Torbjørn Naimak har vært med på innspillene til NTP for 2018-2029, og sier at med de rammene han hadde, var det ikke plass til alt.

Alle ønsker det samme

– Nå er det besluttet at det skal være et privat-offentlig samarbeid om den dyreste delen av prosjektet på rundt 8 milliarder kroner. Men alle parter har et ønske om at også de tre «armene» inkluderes sier han.

De siste beregningene viser at hele prosjektet grovt sett vil koste neste 13 milliarder kroner.

Prioriteringssak

– Nå ligger planen hos regjeringen, og hvordan den prioriterer, vet jeg ikke. Vi har levert på det faglige, så blir det en prioriteringssak for politikerne hva som skal med – og hva som eventuelt skal tas ut i form av bevilgninger. Men det er jo satset mye politisk på dette prosjektet, i og med at man har løftet reguleringsarbeidet opp på statlig nivå, så da er det også opp til politikerne om de ønsker å ta det videre inn i nasjonal transportplan, sier Naimak.

Bevilget til planlegging

Det hersker ingen tvil om at hvis armene nevnes i NTP, vil det være større sannsynlighet for at de kan bygges i løpet av NTP-perioden.

Staten har bevilget 100 millioner kroner til videre planlegging av prosjektet. Når reguleringsplanen er vedtatt av regjeringen, skal det lages en finansieringssak som inkluderer bompenger som kommunene skal vedta, forhåpentlig i løpet av 2017. Så tidligst oppstart av byggearbeidet blir sannsynligvis i 2019.