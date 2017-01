Varsler 30 til 80 mm regn

Meteorolog Anita Ager-Wik gleder seg mildt sagt ikke til klissvåte og milde dager i Troms.

Tirsdag sendte hun ut et to dagers OBS-varsel for Troms og Nordland.

– Det kommer mye nedbør nå. Hele regionen vil oppleve en ordentlig runde med mild lavtrykksaktivitet - altså vind og regnbyger, sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga Nord-Norge, Anita Ager-Wik

Fra natt til onsdag blir det lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av overgang til mildvær og regn. Første del av onsdag også fare for regn som fryser på bakken.

Det skal bli 11 grader varmere fra i dag til i morgen.

Fra onsdag morgen og ut onsdag ventes store nedbørmengder, 30-80 mm i løpet av 18 timer. Fra torsdag ettermiddag og frem til fredag morgen ventes ny runde med mye nedbør, 20-40 mm. Nedbøren vil komme som regn opp til 800 meter over havet.

- Det blir rett og slett klissvått.

Regn+snøsmelting kan gi trøbbel for trafikk og bebyggelse, sier Meteorologisk institutt.