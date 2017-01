Lager luftbro til Evenes

Noen år etter Kursk-ulykken i Barentshavet i 2000 inngikk Frankrike, Storbritannia og Norge i samarbeidet Nato Submarine Rescue System (NSRS). Materiell som skal benyttes i dette redningssystemet er lagret i Skottland. Selv om personell øver med det flere ganger hvert år er det første gang det øves i arktiske områder, skriver Forsvarets Forum.

Denne uka lander mellom 12 og 15 transportfly på Evenes flystasjon med utstyr til øvelsen. Selve redningsubåten kommer til Evenes søndag.

En av transportene måtte avbrytes fordi det var for glatt på rullebanen som følge av nysnø. Transporten med et Antonov 124-fly måtte gå til Helsingsfors i stedet. Det hindrer likevel ikke at militære C-17 og Airbus 400 har landet og lander på flyplassen i Evenes med redningsutstyr.

Neste uke lastes utstyret om bord på kystvaktskipet «Sortland», som vil være base for selve redningsøvelsen.

– Flere har liknende utstyr, men NSRS er regnet som det beste, hvor vi overfører folk under trykk via en tett sluse. Oppe står et trykkammer og venter, forklarer fungerende sjef for ubåtvåpenet, kommandørkaptein Jim Robertsen overfor Forsvarets Forum.

Øvelsen avsluttes 12. februar.