Mandagen ble en jubeldag

Regjeringen offentligjorde at den foreslår å bevilge 8,7 milliarder kroner til Hålogalandsveien i Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Målet er å starte byggingen i 2018. Dette kommer i tillegg til at det nå blir tunnel gjennom Kvænangsfjellet også.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) håper på positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

– Dette er en viktigs satsing for landsdelen og noe vi har ventet på. En moderne infrastruktur er en forutsetning for verdiskapning, vekst og sikker ferdsel. Både trafikanter og næringsliv har grunn til å glede seg over dette prosjektet, sier Randi Pedersen, regionsjef for Region Nord i Maskinentreprenørenes Forbund.

Tove Mette Bjørkmo om Hålogalandsveien: – Glad for raskere oppstart Regjeringen Solberg foreslår at arbeidene med Hålogalandsveien forseres med fem år.

MEF understreker viktigheten av at lokale bedrifter må få ta del i veisatsingen.

– Entreprenørene er klare for å sette disse planene ut i livet. Jeg oppfordrer til at det i dette prosjektet utlyses kontrakter som også de lokale entreprenørene har mulighet til å konkurrere om. En variert kontraktsstrategi er viktig for å sikre at også de mindre bedriftene får ta del i dette arbeidet, noe som i neste omgang kan bidra til kompetanseheving og vekst i anleggsbransjen her i nord. En slik tilnærming har vi gode erfaringer med fra andre infrastrukturprosjekter i Nord-Norge, avslutter Randi Pedersen.