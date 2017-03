Vil gjøre det vanskeligere å skaffe dyre lån

Finanstilsynet er bekymret over at forbrukslån øker kraftig. Tilsynet vil stramme inn.

– Manglende betjeningsevne kan påføre mange låntagere betydelige personlige belastninger. Å redusere faren for at folk tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene, er et viktig formål med retningslinjene. Det vil bidra til forbrukerbeskyttelse og til å forebygge utlånstap, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Kunden skal tåle en renteøkning på minst fem prosent. Inntekts- og gjeldsforhold og betalingsanmerkninger forventes sjekket. Låneavtalen skal også inneholde krav til amortisering og lengste løpetid. Forbrukslån skal ikke føre til at samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger inntekten.

– Næringen selv er positive til forslagene, skriver DN.