Foreldre føler seg presset til å la barna bryte aldersgrenser

Like mange sier at de føler seg presset til å la barna ta i bruk spill eller sosiale medier før de er gamle nok.

Det kommer fram i Telenors Foreldreundersøkelse 2017 hvor over 1.600 foreldre med barn mellom 10-15 år, og 500 av deres barn er intervjuet. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med lansering av nytt pensum på Den digitale foreldreskolen.

- En del av den digitale oppdragelsen er å ta stilling til dilemmaer mellom hva vi som foreldre selv synes er rett, og frykten for å hindre barna fra å ta del i noe som gjør at de faller utenfor sosialt. Samtidig er det en grunn til at det settes aldersgrenser for spill og sosiale medier, de gir en indikasjon på innholdet som barna eksponeres for, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen i en pressemelding.

De fleste populære TV- nett og dataspill er merket etter noe som kalles PEGI-systemet. De merker spillene med aldersgrensene 3-, 7-, 12-, 16- og 18 år. Noen av de mest populære spillene er utarbeidet for voksne, og kan ha sterke voldelige innslag som mange barn og unge kan reagere sterkt på.

- Lag digitale kjøreregler

Svendsen oppfordrer foreldre med barn i samme alder til å gå sammen om å lage digitale kjøreregler.

- På samme måte som vi snakker sammen om hvor lenge barna skal få være ute om kveldene må vi snakke sammen om regler på nett. Det kan være vanskelig å si nei når barnet gir uttrykk for at alle andre får lov. Involver derfor også barna i grensesettingen og la dem få delta i diskusjonen om hva som skal være lov og ikke, sier hun.

- Bruk påsken til å snakke sammen

I undersøkelsen sier 7 av 10 barn at de har regler for aldersgrenser på spill hjemme. Videre svarer 65 prosent at de synes reglene er rettferdige.

- Hvis det for eksempel er snakk om zombie-spill og det ikke er bra å se på fordi det blir så innmari skummelt, da synes jeg det er bra med aldersgrenser, sier Julian (13). Han er en av flere lærere i Telenors lavterskeltilbud til foreldre med digitale barn, Den Digitale Foreldreskolen.

- Det er mye vi foreldre skal holde oss oppdatert på, og det er ikke alltid like lett å henge med på de nyeste appene eller sosiale mediene som barna våre bruker. Foreldreskolen.no kan bidra til at flere får nyttig kunnskap for å gi barna en trygg, digital oppvekst. Benytt tiden dere har sammen i påsken til å sette dere ned og snakke sammen. Se på filmene, diskuter og lag kjøreregler sammen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.