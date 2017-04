Snøskred ved Geitgaljen

Ifølge politiet har skredet gått ved den 1.085 meter høye fjelltoppen Geitgaljen ved Laupstad øst for Svolvær i Vågan kommune i Lofoten.

Politiet skrev klokken 14.42 at det er meldt om folk i skredområdet der skredet har gått, men at det enda er uklart om noen er tatt av skredet.

Lokale kilder opplyser til Lofotposten at det har vært stor trafikk inn mot fjellet i dag, og har fått tilsendt et fotografi som viser flere skispor ned fra fjelltoppen.

SeaKing fra Bodø med politiets redningshund fra Bodø landet ved rasstedet klokken 15.15.

Klokken 15.22 kunne politiet melde på Twitter at en gruppe på 3 skigåere som var på stedet da skredet gikk er gjort rede for, men at innsatspersonell likevel foretar søk med hund i skredet.

– Ambulansehelikopter har ankommet stedet og gjennomfører søk med underheng samtidig som skredet gjennomsøkes med politihund, skriver politiet.

Klokken 15.58 kunne politiet melde på Twitter at søket i skredet er avsluttet. Det var tre personer i et turfølge som var ved stedet der skredet var blitt utløst. Alle er gjort rede for.