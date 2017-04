Lett å bli villedet når ferien planlegges

Forbrukerrådet avslører triksene som hjelper deg til billigere og bedre ferie, heter det i en pressemelding fra rådet.

- Mange er i gang med å planlegge sommerferien eller en storbyweekend via ulike nettsider som frister med lave priser på hotell og reise. Felles for mange reisesider på nett, er at det er vanskelig å få riktig prisinformasjon, og mange nettsteder presser på med meldinger om at tilbudet er begrenset eller at det er få plasser igjen.

I tillegg er prisen man ender opp med når man kommer til betalingen ofte mye høyere enn startprisen. Dette er i strid med EUs regelverk, og EU-kommisjonen har derfor undersøkt 352 nettsider. Resultatet er nedslående. Hele to av tre (235 reisenettsider) hadde upålitelig prising.

Reiseselskapenes reisetriks på nett

Reise- og bookingsider på nett bruker velkjente metoder for å få oss på kroken. Det er derfor lurt å sjekke følgende:

• Prisene øker: Er prisen du ender opp med å betale den samme som prisen du fant opprinnelig? I én av tre av de undersøkte nettstedene økte prisen underveis i bestillingsprosessen.

• Lokketilbud: Et av fem tilbud viste seg å være rene lokketilbud som det ikke gikk an å bestille.

• Forvirrende prising: Et av tre tilbud hadde uklar eller forvirrende prising.

• «Siste rom eller siste sete»: Slike påstander er ofte feil. En av fire slike meldinger viste seg kun å gjelde for eget nettsted, ikke for hotellet eller flyet som helhet.

I tillegg avdekker EUs undersøkelse at et av fem nettselskaper ikke oppgir kontaktinformasjon om selskapet. En like stor andel slurver også med brukeranmeldelser, slik at det er uklart om man kan stole på kundenes tilbakemeldinger.

- Vi vil nå følge opp selskapene som ikke følger regelverket, sier Ragnar Wiik som er daglig leder av Forbruker Europa hos Forbrukerrådet.

Sjekkliste

Her er Forbruker Europa og Forbrukerrådets liste for å unngå å betale for mye for turen eller bli lurt:

• Sjekk alltid flere nettsteder før du bestiller. Ofte er det enklest og billigst å bestille en flyreise eller hotell direkte.

• Velg kjente reiseselskap.

• Ta skjermdump underveis, slik at du holder oversikt. I tillegg har du dokumentasjon ved en eventuell klagesak i etterkant.

• Betal med kredittkort – da har du kortgarantien på plass hvis det oppstår problemer.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos Forbrukerrådet. Blir flyet forsinket eller kansellert, gir Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator raskt svar på hva du har krav på. Får du problemer med reise eller shopping innen EU/EØS, kan Forbruker Europa hjelpe deg.