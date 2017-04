Se HIL-Sortland direkte på ht.no

Harstad IL spiller NM onsdag klokka 19.00 mot Sortland. Du kan se kampen direkten på vol.no.

SIL-trener Steve Edvardsen sier at hans lag er tent foran kveldens oppgjør.

– Det blir en tøff kamp, for Harstad er et bra lag som har forsterket seg bra i vinter. Derfor må det en knallgod prestasjon til for å slå dem, men vi har troa, sier Edvardsen og legger til.

- Det hadde vært utrolig artig å vunnet og gått videre til 2. runde. Da kan vi kanskje få det vi hadde håpet på i denne runden, nemlig en hjemmekamp mot et storlag.

HIL-trener Torkild Nilsen vurderer noen endringer i laget som startet i 3-0-seieren over Alta 2 lørdag.

– Vi har mange spillere som er i form og konkurrerer om de samme plassene. Det er også ei slitasjevurdering med tanke på tett kampprogram, men det kan være at vi stiller med de samme 11 fra start, sier han.

Han karakteriserer Sortland som et stabilt fotballag med god organisering, trøkk og tæl.

– De har kanskje ikke enkeltspillere som utpreger seg, men er samkjørte. Vi tror at HIL har et høyere nivå inne, men det gjenstår å se. Får vi ut vårt potensial bør det holde til sier, mener Nilsen.

