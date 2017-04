Isras på E6

Politiet melder på Twitter natt til lørdag at det har fått et isras over E6 rett etter fergeleiet ved Skarberget i Tysfjord Kommune.

– Raset dekket kjørebanen, og vegtrafikksentralen er varslet, skriver politiet på Twitter klokken 01:06 natt til lørdag.

Hårvika/Tjeldsund: Klokken 23:11 fredag kveld melder politiet på Twitter at de har utført et førerkortbeslag hos en fører som ble målt til 90 km/t i ei 60-sone.

– Fører samtykket til beslaget, og sak vil bli opprettet.

Bø i Vesterålen: Politiet fikk melding om en utforkjøring der fører trolig var beruset. Når politiet rykket ut fant de den mistenkte, en mann på 33 år, like ved bilen.

Den mistenkte blir tatt med til undersøkelse og nødvendige prøver blir tatt. Politiet melder at det ikke ser ut som om mannen er skadet.

Harstad: Politiet fikk natt til lørdag flere meldinger om feststøy fra en adresse i Harstad sentrum. Politiet dro til stedet og stanset festen.