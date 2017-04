Følte seg forulempet etter å ha blitt kastet urin på

Operasjonssentralen til Midtre Hålogaland Politidistrikt skriver på Twitter natt til onsdag om en russ i Narvik som følte seg forulempet etter at noen i en annen russebil kastet urin på han. Vedkommende vurderer å anmelde forholdet.

Også i Harstad er russen i gang med årets russetid. Natt til søndag hadde russen fest i Folkeparken, hvor det skal ha vært knust en god del flasker og glass der skårene ligger på parkeringsplassen.

– Russen har lovet å rydde opp, men vi ber likevel om at folk utviser forsiktighet når de ferdes i området, skriver politiet.

For mye fisk i lasta

Lørdag kveld ble ytterligere to reisefølger stoppet på Bjørnefjell med for mye fisk i lasta.

– De to reisefølgene hadde henholdsvis 94,35 og 180 kg for mye fisk. Det opprettes sak på forholdet, og forelegg vil bli utstedt.

Ankenes: Natt til søndag fikk politiet melding om mye feststøy fra en privatbolig på Ankenes. Politiet rykket ut til stedet og avsluttet festen.

Harstad: Politiet skriver på twitter klokken 01:32 natt til søndag at de har fått inn klage på en fest midt i sentrum. Det skal dreie seg om høy musikk og naboer som ikke får sove. Arrangøren ble tilsnakket av politiet og ble bedt om å dempe lyd, ellers vil festen bli avsluttet av politiet.

Ankenes: Melding om krangling og støy på en privat adresse på Ankenes.

– En person skal ha skader i hodet og ambulanse er bestilt. Noe uoversiktlig situasjon så langt, skriver politiet klokken 01:58.

Klokken 02:18 skriver politiet at en person er pågrepet. Han har erkjent å ha skadet en annen, og en person er fraktet til sykehus for behandling av skader i hode og arm. Vitneavhør og åstedsundersøkelser pågår, skriver politiet.

– Fornærmede er 20 år og mistenkte er 30 år. Begge er menn.

Oppdøl: Melding om en beruset mann som hadde lagt seg i en grøft på stedet. Ut ifra melder virket det som om han trengte hjelp. Politiet kjørte en mann i 20-årene hjem.

Narvik: Politiet fikk melding om en svært beruset, godt voksen mann, som lå utenfor ett av byens utesteder. Mannen sov og var vanskelig å få kontakt med. Politiet rykket ut og mannen ble kjørt til sykehus for sjekk.

Grytting: Natt til søndag fikk politiet melding om slåssing på en adresse på stedet. Slåssingen skal ha bakgrunn av sjalusi, og en person ble kjørt til legevakt for behandlig etter å ha fått et kutt over et øre. Sak opprettes.

Narvik: Det skal ha vært slossing melom en nordmann og en polakk i sentrum natt til søndag. Politiet fikk kontakt med begge som hadde blod i ansiktet, men som bedyret at de ikke hadde noe med saken å gjøre. Ingen ønsket å anmelde forholdet, og det skal ikke ha vært mulig å få en fornuftig forklaring fra partene.

Melbu: Politiet har pågrepet en person mistenkt for promillekjøring. Mannen i midten av 30 årene har erkjent kjøringen.

– Nødvendig prøver tas og sak opprettes, skriver politiet.