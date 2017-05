Døde etter fall i havet

– Politiet fikk melding klokken 01.52 og nødetatene med politi og luftambulanse dro til stedet. Personen ble erklært død av lege i ambulansehelikopteret, får VOL.no opplyst hos operasjonssentralen i Harstad .

Brannsjef i Øksnes, Ken Ivan Reinholdtsen, opplyser til VOL at den tragiske ulykka har skjedd inne i havna på Myre.

– Det har vært en drukningsulykke hvor en mann har ramlet mellom en båt og kaia på Fryseterminalen. Trolig har han skadet seg i fallet, sier Reinholdtsen.

Mannskapet om bord i båten klarte å få mannen opp på dekk, slik at ambulanse- og brannmannskaper kunne sette i gang med hjerte- og lungeredning da de kom til stedet. Det ble jobbet med mannen til ambulansehelikopteret kom til, men livet sto ikke til å redde.

Nrk melder at den 71-årige mannen var fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen og var en del av et mannskap på ei hvalfangerskute, som for tiden ligger ved frysekaia i Myre.

– Mannen falt ned mellom kaia og båten. Han skal ha vært om lag to minutter under vann før mannskapet fikk han opp på dekk. Gjenopplivning ble igangsatt, men lyktes ikke, sier lensmann Johnny Holen i Øksnes, til NRK.