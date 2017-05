NÅ: Hval strandet i fjorden - Jeg trodde først det var en båt

En HT-leser har sendt oss dette bildet av en hval som ligger på grunn i Båtvika i Fiskefjorden i Lødingen utenfor Harstad.

Like før klokken 17 så han en stor hval bakse på grunna, men først skjønte han ikke hva det var.

- Jeg stusset over hva det var jeg så. Først trodde jeg at det var en båt eller noe vrakgods. Det var noe som stakk opp over vannet, så jeg måtte stoppe opp.

Ute av bilen så han at det var en hval.

- Den bakset og var i aktivitet, men kom seg ikke noen vei. Jeg tipset med en gang kystvakta, sier leseren som ikke ønsker å stå fram med navn.

Vi oppdaterer saken