Spermhval strandet og døde utenfor Lødingen

En hval som i ettermiddag strandet i Båtvika i Lødingen, døde da fjæra kom.

Dette blir bekreftet av vår mann på stedet.

Vi fikk tips om at en hval lå å kavet for å komme seg løs i Båtvika i Fiskefjorden i Lødingen tidligere i ettermiddag.

Vår mann, Marius Birkeland, dro til stedet. Da han ankom rundt 19:20 i kveld, var hvalen av typen spermhval, desverre allerede død.

- Hvalen bærer preg av å ha kavet. Den har merker og sår flere steder på kroppen, sier Birkeland.

Birkeland sier hvalen er 10,2 meter lang.

Viltnemda kom til stedet med rifle for å eventuelt avlive hvalen da vår mann var der, men da var allerede hvalen død.

Leser meldte fra

En leser sendte oss et bilde av en hval som lå på grunn i Båtvika i Fiskefjorden i Lødingen.

Like før klokken 17 fredag ettermiddag så han en stor hval bakse på grunna. Først skjønte han ikke hva det var.

- Jeg stusset over hva det var jeg så. Først trodde jeg at det var en båt eller noe vrakgods. Det var noe som stakk opp over vannet, så jeg måtte stoppe opp.

Ute av bilen så han at det var en hval.

- Den bakset og var i aktivitet, men kom seg ikke noen vei. Jeg tipset med en gang kystvakta, sier leseren som ikke ønsker å stå fram med navn.