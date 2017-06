Meteorologene jubler: Nå blir det 20 grader og sol!

Geir Bøyum fra Meteorologisk institutt sier det blir nesten som sommer å regne i Troms denne uka.

– Været vil bedre seg allerede i dag, da blir det sol og opp mot tolv-tretten grader utover dagen. Onsdag øker temperaturen til 18–19 grader. Fra torsdag og gjennom helgen blir det over 20 grader og sol. Det er for sommertemperaturer å regne for dette området, sier Bøyum og ler.

Snøsmelting og grønne skoger

Ifølge Bøyum kommer den relativt grå skogen til å blomstre de neste dagene.

– Det blir nesten som en grønn eksplosjon i naturen de neste dagene. Da blir det skikkelig sommerfølelse, sier han.

Han advarer mot mye snøsmelting.

– Snøsmeltingen kommer til å gjøre elvene større og kanskje flomme over, noe man må være obs på om man bor nært dem eller skal gå i områder med elver. Det blir likevel noen flotte utedager fremover, sier han.

Været varer

Det fine været skal heller ikke ta slutt etter søndag.

– Sommerværet fortsetter utover i neste uke, men temperaturene holder seg nok ikke på 20 grader, sier Bøyum.

Om temperaturene nå er noe tegn på flere fine sommermåneder her i nord vil ikke Bøyum si for sikkert.

– Det er bare å nyte været som er nå. Det blir noen fine dager fremover. Noe mer enn det tør jeg ikke spå, sier han med et smil.