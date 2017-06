Sola kommer – det gjør også myggen

Arne Claus Nilssen er professor i entomologi. Ifølge ham er det nå duket for myggsesong.

– Det er litt tidlig å si om det blir en myggsommer ennå. Men med det været som har vært og det som nå er meldt ser det bra ut for myggen og andre insekter. Denne våren har bydd på lave temperaturer og nedbør. Insekteggene har derfor ligget lenge og surnet. Nå er det meldt mye sol og varme fremover, da vil de klekke veldig fort. Dette er ultimate forhold for alle insekter, og vil mest sannsynlig resultere i en pangstart, sier Nilssen.

Energiske

– De fleste insekter har lenge vært lite aktiv på grunn av været. Når temperaturene snur kommer alle insektene fram og er mye mer energiske enn de har vært. Det vil si at det er flere av dem, og de flyr mer og fortere enn ellers, forklarer Nilssen.

Dette betyr langt flere insekter fremover. På grunn av det våte været og snøen som smelter har også larvene fått gode leveforhold. Med sola kommer de fram.

LES OGSÅ: Hit reiser tromsøværinger på sommerferie

Gode nyheter

Selv om insekter kan være irriterende og ikke særlig godt likt, mener Nilssen at de fører med seg noen gode nyheter og.

– Insekter bestøver blomster, noe som er viktig for at de skal vokse. Flere insekter betyr derfor flere blomster. Og forhåpentlig en bra bærhøst. Dette er det likevel litt for tidlig å si noe om, men om været beholder seg bra ser det lovende ut, påpeker han.