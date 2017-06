Det er én hake ved varmebølgen

Mye snø i fjellet og temperaturer på over 20 grader vil for alvor sette fart på snøsmeltingen i de nordligste fylkene. NVE ber folk følge med.

Her filmer hun ødeleggelsene Britt Randi Breivik sto like ved da veien raste ut.

Alle vassdrag der det ligger snø er utsatt, og NVEs prognoser viser at det i helgen kan ventes vannføringer på gult og oransje varslingsnivå, melder Yr.no.

Et oransje varslingsnivå innebærer en «alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader», kan man lese på Varsom.no.

NVE venter at en snøsmelteflom vil starte gradvis og at vannføringen vil øke i takt med økende temperaturer. I de mindre elvene kan det fremdeles ligge igjen is, og det kan ventes isganger.

Mye snø i fjellene i nord

Vakthavende hydrolog ved flomvarslingen i NVE, Péter Borsányi, ber folk være OBS.

– Vi venter ikke ekstreme mengder eller raske økninger, men det blir en ganske karakteristisk flom på gult og kanskje oransje nivå.

– Er dette nivå som kan føre til skade på infrastruktur?

– Normalt skal infrastruktur tåle 200-årshendelser, og da over disse nivåene. Men områder som har historikk eller er flomutsatte, bør man følge ekstra med på.

– Det er mye snø i Nord-Norge enda, og det kommer til å bli 20 grader. Mye snø vil smelte. Vi kommer med en mer nøyaktig vurdering i morgen, sier Borsányi til NRK.

Følger situasjonen

Sist det var store snøsmelteflommer i nord var i 2010 og 2013, ifølge NVE, som også varsler fare for sørpeskred og jordskred idet vi nærmer oss helgen.

«Når det er fare for sørpeskred bør folk holde seg unna terreng hvor sørpeskred kan forekomme som bekkeløp og forsenkinger», heter det på Varsom.no.

Med fortsatt mye snø i nord og varmere vær er i tillegg snøskredfaren økende.