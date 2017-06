Landsdelen delt i to ved Nordlandsgrensa

96 av representantene stemte for forslaget fra regjeringspartiene, mens 73 stemte imot. Stortinget vedtok også at Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg skal slås sammen til en storkommune.Kommunalkomiteen på Stortinget har kommet fram til at antall kommuner skal kuttes fra 428 til 354. Det skal skje ved bruk av tvang i ti tilfeller, melder Nrk.