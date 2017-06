Rib-ulykke til statsadvokaten

Ifølge politiadvokat Kai Rønning Nyvold ved Sortland lensmannskontor er saken sendt til Nordland statsadvokatembeter for vurdering av forholdene rundt ulykken.

– Inntil statsadvokaten har gjort sine vurderinger ønsker vi ikke å uttale oss om saken, sier Rønning Nyvold.

Statsadvokat Jorid Steindal opplyser til Harstad Tidende at de håper å ha klart sin vurdering av saken innen midten av juli måned.

Det var 16. februar at en rib fra B&B Touring kjørte på «Selsbanes Seil» med 11 britiske turister om bord. To ble alvorlig skadet, deriblant føreren. Både politiet og Havarikommisjonen har jobbet med saken for å finne ut hvorfor den ene av de to ribene kjørte på installasjonen i Harstad havn.