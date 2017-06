Død person funnet i havet av skoleklasse på Senja

- Jeg har god tro på at vi skal klare å identifisere den avdøde, sier han.

Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, ifølge Gundersen.

Gundersen forteller at det var en skoleklasse som fant personen.

- Det er i det aktuelle søkeområdet. Da Henrik forsvant var det var nordavind og strøm nordover. Personen må identifiseres, men jeg føler meg ganske sikker inni meg at de har funnet han, sier Igeland.

Faren til savnede Henrik Benjamin Igeland tror at personen som ble funnet kan være hans sønn.

- Den avdøde blir nå sendt til Tromsø for identifikasjon og obduksjon.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt Øyvind Gundersen forteller til Folkebladet at personen har ligget lenge i havet. Man vet per nå hverken kjønn eller alder på personen.

Politiet melder at det er gjort funn av en død person i sjøen, på Stonglandseidet på Senja.

Ivaretas

Rektor ved Stonglandet skole, Geir Tormod Eidissen, sier han har blitt informert om hendelsen, men kjenner ikke til alle detaljene.

- Hele skolen var igang med en ryddeaksjon av søppel og var delt i grupper. Syvende og åttende klasse ved skolen, var sammen med læreren da de fant den døde personen, sier han.

- Vi snakker med elevene nå, det ser tilsynelatende ut til at det går bra med dem, sier rektoren og legger til:

- Vi skal sørge for at de blir ivaretatt for eventuelle ettervirkninger. Politiet skal også snakke med elevene om funnet.

Kommunens helsesøster og kriseteam er tilkalt for å ivareta elevene på best mulig måte.

- Må skaffe oversikt

Ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jenssen, var ikke kjent med nyheten.

- Både jeg og rådmannen er på reise. Dette har vi ikke fått med oss. Derfor kan jeg på stående fot ikke svare på noe tilknyttet dette funnet, sier han.

Assisterende rådmann i Tranøy, Egil Andreassen var ikke kjent med situasjonen når Folkebladet tok kontakt like før klokken 12.30 mandag.

- Jeg må skaffe meg oversikt, så får vi se hva vi kan gjøre i forhold til disse elevene, sier han til Folkebladet.