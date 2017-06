Men P9S blir ikke godkjent

Vegdirektoratet har fastsatt forskriftsendringer som gjør det mulig å bruke personlige kjenne­merker på biler i Norge.

Slike skilt kan bestå av en personlig bokstav- og tallkombinasjon, som du vil få enerett til for en periode på ti år av gangen. Du søker via vegvesen.no. Prisen er 9000 kroner, og over­skuddet skal gå til trafikksikkerhetsformål.

Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet et vanlig kjennemerke, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet.

Det er visse begrensninger i retten til å velge tegnkombinasjon på personlig kjennemerke, blant annet for å unngå tegn­kombinasjoner som er støtende eller til ulempe for noen (for eksempel på grunn av misbruk av firmanavn). Det er bileieren som er ansvarlig for at den valgte tegn­kombinasjonen er i orden i den sammenheng.

Det kan være vanskelig med automatisk avlesning av personlige kjennemerker. Det er derfor satt et krav om bombrikke ved bruk av slike kjennemerker.

Noen skilt som staver banneord og lignende får du ikke lov å bruke. Hvorfor får du ikke godkjent P9S? Uttal de to første tegnene enekltvis og legg på s-en, så skjønner du nok hvorfor.