NRK: - Avinor frykter konflikt mellom militær og sivil flytrafikk på Evenes

I et hemmelig notat går det frem at Avinor frykter konflikt mellom den militære og den sivile flytrafikken når kampflyene F-35 og de maritime overvåkingsflyene plasseres på Evenes lufthavn. Dette skriver NRK torsdag kveld.

I et notat som er unntatt offentlighet fraråder Avinor Forsvarsbygg å gå videre på ett av de aktuelle utbyggingsalternativene for Evenes lufthavn.

Avinor mener at ett av utbyggingsalternativene Forsvarsbygg ønsker å gå videre på, har et «stort konfliktpotensial mot den sivile virksomheten ved lufthavna».

Avinor skriver i notatet at behovene til forsvaret ikke må hindre den økende sivile passasjertrafikken på Evenes.

Tungt bevæpnede militære fly skal altså dele flyplass med det Avinor venter vil være et økende antall sivile fly på grunn av økt trafikk. Avinor vil derfor ha en grundig utredning av konsekvensene for den sivile flytrafikken. De viser også til at de må gi fra seg arealer til den militære virksomheten, ifølge NRK.

Avinor vil overfor NRK ikke kommentere eller utdype hvilke konsekvenser de mener en felles militær og sivil flybase vil få.

Direktør for kampflyprosjektet i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, sier at han ikke opplever å ha noen konflikt med Avinor. Han er heller ikke redd for at den militære virksomheten skal komme i konflikt med den sivile.

Forsvarsbygg skal senere i høst bestemme hvilket utbyggingsalternativ de vil gå inn for.