Sangbøker til barnehager og skoler

Totalt kjøper Stiftelsen inn bøker for 20.000 kroner for at barn skal bli kjent med de nordnorske barnesangene.

– Med denne gaven ønsker vi å fremme nordnorsk kultur og samtidig støtte opp under kulturnæringa her, heter det i en pressemelding fra stiftelsen.

Veronica Melå, som er redaktør i Utenfor Allfarvei Forlag, er svært fornøyd med stiftelsens innkjøp.

– Dette er utrolig hyggelig for forlaget, og for redaktør og illustratør Anne Semb. Vi er veldig glade for at barnehager og -skoler nå får denne boken i gave fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. Etter utgivelsen i juni har boken fått veldig gode tilbakemeldinger, og det er stas at enda flere barn nå får muligheten til å bli kjent med de 74 sangene som er med i boken, sier hun.

– Denne høsten gir vi også ut en del av sangene på CD og strømmetjenester, i tillegg til at forlagets Youtube-kanal etterhvert vil inneholde et økende antall sanger fra boka. Målet med både bok og plateinnspilling er selvfølgelig at denne kulturarven fra nord skal bli brukt og være til glede for både store og små, avslutter Veronica Melå.