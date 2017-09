Ap i Harstad: Vil vurdere nedlegging av Andøya på nytt

forsiden

Høyre langer ut mot Ap lokalt i Evenes-saken: – Desperat valgutspill – Dette ser jeg på som et desperat valgkamputspill etter dårlige meningsmålinger for Arbeiderpartiet. Det sier Einar Mustaparta (H) om at Arbeiderpartiet, en knapp uke før valget, ser ut til å vingle når det gjelder Forsvarets utbygging på Evenes.

Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide sa tirsdag at Arbeiderpartiet ønsker en ny gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon. Basen for de martime patruljeflyene ble vedtatt flyttet til Evenes flystasjon i Langtidsplanen for Forsvaret sist høst.

Einar Mustaparta, som leder Høyre i Harstad, vil ha svar på om dette også er Arbeiderpartiet lokalt sitt synspunkt.

– Ja, det har vært vår holdning hele tida at hvis det kommer fram nye tall, som det nå har gjort med rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse, så må vi se på beslutningsgrunnlaget på nytt, sier Kari-Anne Opsal, tredjekandidat fra Ap i Troms til Stortinget.

Sju milliarder kroner dyrere?

Sent tirsdag kveld gikk Forsvarsdepartementet ut og avviste de nye tallberegningene som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort for Senterpartiet. Byrået påstår at det kan bli sju milliarder kroner dyrere å bygge opp en enebase på Evenes, i forhold til hva departementet har anslått i sine forsvarsfaglige beregninger.

- Det er ingenting i våre tall som tyder på at en Evenes-utbygging vil bli dyrere, fastholder Forsvarsdepartementet. De kritiserer rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse fordi de ikke har fått ta stilling til avvikene som legges fram.

– Samfunnsøkonomisk analyse har heller ikke tatt hensyn til innspill om aspekter som vil kunne øke investeringsbehovet på Andøya vesentlig, skriver Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Kari-Anne Opsal sier at når noen sier en ting og en annen noe annet, så er det enda større grunn til å se på tallmaterialet på nytt.

Spør om Harstad svikter Evenes

Høyre-ordfører Svein Erik Kristiansen i Evenes, spør om holdningen i Harstad er at man ønsker en delt løsning og lurer på om Evenes nå sviktes av Harstad.

– Hvis premissene for å flytte basen fra Andøya er uriktige tall, så er det fatalt, Det er noe annet å bli tatt fra 300 arbeisplasser, enn å få dem.

Vi svikter ikke Evenes. Vi har sagt at vi vil se på tallene og beslutningsgrunnlaget på nytt, og det er noe helt annet enn å si om basen skal ligge på Andøya eller Evenes. Hvis det blir en Evenes-oppbygging så må det være en god prosess som bygger på gode forutsetninger. Det er nå er så mange tall rundt dette, at jeg tror også Evenes i det lange løp tjener på at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Opsal.

Både Mustaparta i Harstad og kommentator Magnus Takvam i NRK, sier dette kun er et valgkamputspill fra Ap, som gjør det dårlig på målinger i Troms og skal sikre seg flere velgere.

– Det er feil. Ap har helt siden tidlig i vår sagt at hvis premissene har sviktet og det kommer nye tall, så skal vi se på det. Når rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse nå kom, står vi ved at vi må se på tallene på nytt, Det er ei klok tilnærming. Det som er desperat er å tviholde på et standpunkt som i ettertid kan vise seg at vi ikke sparer penger på, og blir dyrere for Forsvaret. Derfor er det lurt å gå en ekstra runde, mener Opsal.