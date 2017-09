Derfor vil ikke Per-Willy Amundsen (Frp) si om han ønsker å fortsette som statsråd

forsiden

– Vi er svært fornøyd med Frps resultat i Troms, som er særdeles sterkt. Troms er blant de beste fylkene til Frp i landet, og det er jeg stolt av. Det er litt underlig, sett i sammenheng med alle meningsmålingene til Nordlys og NRK Troms, hvor vi lå på rundt 13 prosent. Hadde jeg vært dem, ville jeg bedt om pengene tilbake fra meningsmålingsbyråene, smeller det fra justisministeren.

Ønsker ikke spekulasjoner

Amundsen er ordknapp om sin egen fremtid i det nye regjeringssamarbeidet.

– Håper du å fortsette som justisminister eller som statsråd for et annet departement i den nye regjeringa?

– Det må vi se på. Nå er forhandlerne i gang, og det er uansett satsministerens prerogativ å avgjøre sammensettingen av sin regjering, så det vil jeg på ingen måte forskuttere, sier Amundsen.

– Sylvi Listhaug har meldt at hun ønsker å fortsette som statsråd, kan du si om hva du ønsker fremover?

– Jeg forholder meg til statsministeren soleklare rett til å avgjøre hvordan hun ønsker at regjeringen skal se ut. Jeg gjør det jeg får i oppdrag. Så må jeg kjenne litt på det selv også, for det er en tøff jobb. Vi får se, det er en del avklaringer som skal gjøres i ukene fremover, sier Amundsen, og legger til at han ikke ønsker å bidra til spekulasjoner.

– «Kystopprør»

Frp-politikeren mener også SV fikk så hatten passet i valgkampen.

– Det er tydelig hvor SVs kystopprør er sterkest. Det er et opprør som har foregått der det er minst fisk, nemlig i Tromsø sentrum. Hvis man ser på valgresultatet i kommunene hvor det drives fiskeri, så har Frp gjort langt bedre valg enn SV, sier han.