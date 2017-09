FlyViking legger ned rutetilbudet på Evenes

forsiden

Siste flytur innom Evenes er søndag 24. september.

Det var i juni i år at FlyViking startet de første flyvningene fra Harstad/Narvik Lufthavn Evenes til Bodø Lufthavn.

For bare to uker siden trappet de opp med å tilby turer fra Evenes til Hammerfest, med mellomlanding i Tromsø, men på grunn av at Widerøe har anbud på flyvninger mellom Harstad/Narvik og Tromsø, har ikke FlyViking hatt anledning til å tilby turer fra Harstad/Narvik til Tromsø.

- Vi avvikler alle ruter fra Harstad/Narvik etter denne uka. Årsaken er veldig dårlig belegg.

Selskapet er skuffet over at såpass lite folk har benyttet seg av rutene, forklarer økonomisjef Johan Giæver Marvik.

