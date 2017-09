Flere barn må sikres i buss

forsiden

– Vi er redd det reiser mange barn usikret i buss. Under forrige landsomfattende kontroll ble det i Nord-Norge avdekket 20 barn under 15 år som ikke var sikret. Vi vet at store mengder barn reiser daglig med buss, også i høyhastighetsområder, og vi ønsker å få fram at det er like viktig at du trekker på deg beltet i buss som i bil, sier kampanjeansvarlig i Statens vegvesen, Region nord, Ann Synnøve Elvevoll.

Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner. Under kontrollene i vår ble 16 passasjerer ilagt gebyr i løpet av en uke med kontroller i Nordland, Troms og Finnmark.

– Måtte betale 1.500 kroner hver.

– Ute på kontroll møter vi mange som er glad for at vi kontrollerer sikkerheten om bord i bussen, men vi ser dessverre at det enda er for mange barn som sitter usikret. Vi ønsker at foreldre tar praten med ungene sine, gjerne rundt middagsbordet, slik at belte i buss blir like naturlig som belte i bil, sier Elvevoll.

Det er ikke bare for egen beskyttelse at passasjerene må bruke belte også i buss.

– Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadet selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft.