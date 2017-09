Norges Taxiforbund ber Uber legge ned

forsiden

– De har drevet ulovlig i Norge i flere år, sier forbundsleder Øystein Trevland i en pressemelding fra Norges Taxiforbund.

Politiet i Oslo deler også oppfatningen om at Uber driver ulovlig og har ilagt selskapet en bot på 5 millioner kroner for å ha drevet persontransport uten nødvendige løyver. Boten ble først omtalt av Dagbladet.

– Må legge ned umiddelbart

Nå er det veldokumentert gjennom en rekke dommer mot Uber-sjåfører og den ferske boten mot selskapet at Uber driver en ulovlig virksomhet i Norge. Jeg forventer at Uber umiddelbart legger ned, men hvis så ikke skjer bør det politiske Norge gi Uber en klar beskjed om at de nå må legge ned sin virksomhet her, sier Trevland.

Uber har sagt at de ikke godtar forelegget, og dermed ender saken i retten.

– Etter nærmere vurdering har vi valgt å ta dette til retten. I mellomtiden vil vi fokusere på de 280.000 Uber-brukerne og hundrevis av partnersjåfører som er tilknyttet Uber, sier Ubers sjef i Norge, Carl Endresen, i en epost-kommentar til NTB.

Skuffet

Han gjentar tidligere argumenter om at regelverket bør moderniseres.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket over denne utviklingen, som viser det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.

Politiet har slått hardt ned på Uber-sjåfører i Norge. Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.

Til sammen er 138 av de 194 sjåførene ilagt forelegg, og det er inndratt utbytte av sjåførenes inntjening i 67 av sakene, skrev Aftenposten i juni i år.