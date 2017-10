Vil koste langt mindre enn kritikerne fryktet

forsiden

Før valget framgikk det av en rapport at Evenes ville bli syv milliarder kroner dyrere enn det Stortinget hadde lagt til grunn. Ifølge direktør for kamflybaseprosjektet hos Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, er deres rapport med alternativer for utbyggingen nå levert til Forsvarsdepartementet.

Sp mener Stortinget må snu: Evenes syv milliarder kroner dyrere Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke i tvil etter at Samfunnsøkonomisk analyse i dag leverer en rapport som konkluderer med at utbyggingen av Evenes kan bli syv milliarder kroner dyrere enn det Forsvarsdepartementet har beregnet. Stortinget må gjøre en ny vurdering.

I tillegg til en 600-millioners oppgradering av eksisterende bygningsmasse skal det bygges nytt for 3,5 milliarder kroner.

– Har ingen tillit til tallene, mye er utelatt ANDØY: En ny rapport hevder de totale kostnadene for utbygging på Evenes flystasjon blir 4,1 milliarder kroner. – Mange av kostnader er ikke tatt med i beregningen, sier Rune Øverås.

Hva rapporten til departementet inneholder vil Dobloug ikke kommentere.

– Vi har levert en rapport etter oppdrag fra departementet. Det er departementet som eventuelt får fortelle hvilke løsninger som er anbefalt, sier han til Fremover.