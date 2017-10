Pris til Norwegian

forsiden

Dommerpanelets begrunnelse for tildelingen var Norwegians innovative og fremtidsrettede lavprisstrategi, internasjonale ekspansjon og «banebrytende» innføring av den nye flytypen Boeing 737 MAX.



Konsernsjef Bjørn Kjos mottok prisen i London.



– Det er en glede å ta imot denne prisen på vegne av alle de dedikerte medarbeiderne våre i Norwegian. Jeg er stolt over at Norwegians lave priser, nye og drivstoffeffektive fly, hyggelige service og globale ekspansjon blir anerkjent av bransjekolleger. En pris som dette gir ekstra motivasjon til å fortsette å jobbe for at alle skal ha råd til å fly, sier Bjørn Kjos.



CAPA er ikke snau når de snakker om Norwegian.

– Norwegians innovasjonsevne og bruk av ny teknologi har endret luftfarten. Norwegians strategi har bidratt betydelig til verdiskapning i bransjen og selskapet er i ferd med å utvikle seg fra et europeisk lavprisselskap til et globalt selskap stadig flere reisende kjenner til, sier CAPA-direktør Peter Harbison.

CAPA – Centre for Aviation – er verdens ledende leverandør av analyser innen luftfart.