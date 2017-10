Fiskefartøy fikk problemer ved Tjeldsundbrua

forsiden

Ifølge Kystvakten på Sortland bistår KV Svalbard et fiskefartøy som har tekniske problemer. Aksjonen innebærer en MOB-båt fra KV Svalbard, som ligger noen hundre meter sør for brua.

En tipser sendte bildet over til Harstad Tidende og opplyste for en knapp halvtime siden at en båt hadde ligget i ro under brua i en halv time. Operasjonssentralen hos politiet i Troms har ingen opplysninger om tilfellet. Det mener Kystvakten ikke er så rart ettersom KV Svalbard var i nærheten og kunne bistå ganske raskt. Kystvaktskipet kom fra Harstad.

Båten er ifølge marinetraffic.com MS Kato av Ålesund. Det er fiskebåtrederiet Kato AS som eier båten, som driver fiske etter hvitfisk i vinterhalvåret og hvalfangst i sommerhalvåret.

Ifølge tipseren kan det se ut som om MOB-båten prøver å dra den større båten bakover mot KV Svalbard. Klokken 22.30 var både MS Kato, MOB-båten og KV Svalbard på nordsiden av brua, formodentlig på vei mot Harstad.