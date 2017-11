Skal teste oppdrettsplattform i Harstad verdt en halv milliard

forsiden

Bak prosjektet står de lokale oppdretterne Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm. De bruker erfaring fra offshorebransjen når det nye selskapet Astafjord Ocean Salmon søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks. Oppdrettsplattformen skal bygges i Norge og ferdigstilles og testes i Harstad. Prosjektet har en totalkostnad på 500 millioner kroner, forteller selskapene i en pressemelding.

Prosjektet heter Øymerd og skal plasseres i ytre kyststrøk. Øymerd er designet for en bølgehøyde på seks meter.

Astafjord Ocean Salmon har det siste året samarbeidet tett med leverandørene Bemlotek og Kværner. Om søknadene innvilges, skal Kværner bygge konstruksjonen på et egnet sted i Norge før den slepes nordover til Harstad for utrustning og testing ved kai.

Til slutt skal den installeres på lokalitet i Troms.

Vil gi store ringvirkninger

- Øymerd er et helnorsk konsept som skaper store ringvirkninger for norske og nordnorske leverandører, sier Marius Arvesen, daglig leder i Astafjord Ocean Salmon. Vi ser ingen grunn til å bygge løsningen utenfor Norge. På denne måten er vi sikker på at vi får et kvalitetsprodukt, og våre lokale serviceleverandører får anledning til å bli kjent med Øymerd i Harstad før vi sleper den til lokalitet.

Betongkonstruksjonen Øymerd er 10 meter høg, hvor 7.5 meter er under vann. Hver av sidene er 120 meter lang. I senter av plattformer ligger et driftsbygg i tre etasjer, og under dekk finner man lagringsplass, teknisk utstyr og fôrsiloer. Plattformen har tre separate og spesialutviklete notposer for fisk.

I tillegg skal Øymerd utstyres med et energisystem som hindrer isdannelse på dekk og langs fribord.

- Vi er sikker på at det er størst vekstpotensial for oppdrettsnæringen fra Troms og nordover. Om vi skal ut på eksponerte lokaliteter må vi også ta hensyn til isproblematikk, først og fremst isdannelse fra sjøsprøyt, sier Tore Lundberg, styreleder i Astafjord Ocean Salmon.

I fremtiden kan Øymerd også være en løsning for mer ekstremt klima, for eksempel områder som risikerer drivis eller innfrysing, fortsetter han.

Har helikopterdekk

Siden betongkonstruksjonen ligger dypt i vannet vil ikke Øymerd bevege seg vesentlig på bølgene, og den øvre delen av noten er skjult av betongen.

- Konstruksjonen ivaretar sikkerhet for både personell, fisk og miljø. Akvateknikerene våre kan arbeide under trygge, stabile forhold samtidig som fisken skjermes fra bølger og overflatestrøm i de øvre vannmassene. Dermed forhindres lusepåslag, sier Marius Arvesen, daglig leder i Astafjord Ocean Salmon.

For å sikre god vanngjennomstrømming i denne øvre delen utstyres Øymerd med et system for tilførsel av frisk vann.

Siden Øymerd er plassert langt fra folk utstyres den med helikopterdekk for enkel og trygg oppbemanning ved behov.

Helikopterdekket gir oss en stor fleksibilitet og sikkerhet. Normalt skal vi ha fire personer på jobb, men det er lugarkapasitet for ni personer, sier Marius Arvesen.