Festspillene med bestillingsverk av søsknene Bremnes

- Når søsknene Bremnes nå går sammen for å lage ny musikk med premiere under Festspillene i Nord-Norge 2018, blir det deres aller første felles bestillingsverk, og deres første større samarbeid på 18 år. Konserten i Storsalen 29. juni 2018 blir et møte med helt ny Bremnes-musikk ispedd en del av deres udødelige og kjente sanger, og produksjonen har fått navnet ”Eternitt”.

Det skriver Festspillene i en pressemelding tirsdag.

For Festspillene i Nord-Norge har det vært et mangeårig mål å utfordre søsknene Bremnes til å skape et spesialskrevet nytt verk – sammen. Festspilldirektøren mener det er god grunn til å ha høye forventninger til denne konserten:

- Vi har forventninger til at dette blir både nyskapende og magisk, som det var forrige gang de gjorde noe sammen. Som soloartister er de en helt avgjørende del av den nordnorske musikkanon og viktige artister i vår tid, og vi ser frem til å se resultatet når de igjen skal samarbeide, sier festspilldirektør Maria Utsi i pressemeldingen.

- Selv om de har sterke og tydelige solokarrierer, gjorde deres forrige samarbeidsprosjekt inntrykk på både publikum og kritikere. Plata ”Soløye” innkasserte Spellemannspris i klassen vise og viserock og inneholdt blant annet den udødelige sangen ”Å kunne æ skrive”. Siden 2000 har imidlertid søsknene Bremnes konsentrert seg om sine separate karrierer og kun unntaksvis samarbeidet om nytt materiale. Bestillingsverket Eternitt blir derfor deres første større samarbeid på 18 år, og deres aller første felles bestillingsverk.

Videre heter det i meldingen:

"Verket Eternitt tar ifølge Festspillene utgangspunkt i det engang mye brukte, men i dag noe utskjelte byggematerialet med samme navn. Eternittplater har siden 50-tallet vært et velkjent byggemateriale langs norskekysten og særlig vanlig i nord. Platene er laget av asbestfibre iblandet sement, og er kjent som ugjennomtrengelig for vær og vind. Navnet er utledet fra det engelske eternity (evighet) og platene var ment å leve evig som beskyttelse mot hav og uvær. Når platene fjernes blir de imidlertid giftig i kraft av sitt høye asbestinnhold og uhåndterlig og farlig i møte med mennesker. Som utgangspunkt for et viseverk er Eternitt en sterk allegori – kan egentlig noe vare evig?"

- Jeg gleder meg til å synge med Kari og Ola igjen. Våre stemmer blir liksom et felles instrument. Og det er det alltid både krevende og spennende å skrive for, sier Lars Bremnes.

Verket skal urframføres under Festspillene i Nord-Norge 29. juni 2018 med et sterkt musikalsk lag på scenen: Ragnhild Furebotten (fele), Bengt Hanssen (tangenter), Terje Nohr (gitarer), Petter Unstad (bass) og Erland Dahlen (trommer/perkusjon). Musikalsk produsent er Håkon Iversen.