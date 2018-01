Kollisjon på Kvæfjordeidet

forsiden

Dette melder Troms politidistrikt. Skadeomfang på personer ukjent. Nødetater er på vei til stedet. Kollisjonen skjedde cirka 2 kilometer i retning Kvæfjord forbi parkeringsplassen midt på eidet. Det skal ha oppstått svære materielle skader.

Klokka 13.10 melder politiet at det var to personbiler involvert, samt to sjåfører. Det skal ikke ha oppstått alvorlige personskader. Men begge ble kjørt til sykehus for sjekk. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring.

Det var endel sporete vei på stedet, og det kan ha påvirket kjøreforholdene, melder vår reporter på stedet, uten at det kan slås fast at snøforholdene framprovoserte uhellet. Politiet dirigerte trafikken forbi stedet, og det oppstod køer rett i etterkant av ulykken.