Come Shine i Harstad for å produsere konsert med FMKN

forsiden

– Norges jazzfavoritter i Come Shine er på plass for å produsere konsert sammen med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, melder Vera Helene Ridderseth i Harstad kulturhus.

– Come Shine er fortsatt et av Norges mest populære jazzband i nyere tid. Alltid med samme besetning: Pianist og arrangør Erlend Skomsvoll, vokalist Live Maria Roggen, bassist Sondre Meisfjord, og trommis Håkon Mjåset Johansen. Denne gangen har de imidlertid utvidet besetningen med intet mindre enn et helt korps – vårt eget Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN).

Det er første gangen bandets låter presenteres i et så stort format. Dirigent, og pianist i bandet, Erlend Skomsvoll, har arrangert alle låtene som spilles for denne konserten. Konserten presenteres for første gang under Nordlysfestivalen i Tromsø mandag 29. januar, men tirsdag 30. januar får vi sjansen til å oppleve dem i Harstad.

– Come Shine er kjent for å være en tett samspilt kvartett som fornyer kjente låter med en dristighet og signatur som mange gjennom årene har falt for. Come Shine-konserter er dirrende, engasjerende og uforutsigbare, og evner å treffe publikum fra tenåringer til godt voksne jazzelskere, midt i magen.

Gjennom årene har Come Shine klart å fornye sitt repertoar og sound kontinuerlig. Oppskriften har hele tiden vært å finne personlige vrier på gamle pop- og jazzklassikere, men sjangerreferansene har videt seg ut, og det improviserte samspillet har blitt stadig mer lekent. Når de nå gjør en konsert sammen med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge kan vi ikke annet enn å glede oss, skriver Ridderseth i en pressemelding.