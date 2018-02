Den største gikk til Ramirent

forsiden

Det var fem tilbydere var med i konkurransen om å bygge og drifte et anleggshotell og byggherrekontor. Ramirent AS vant konkurransen.

Høsten 2017 ble den første kontrakten tildelt på grunn- og infrastrukturarbeid inne på flystasjonen. Tomta for anleggshotellet og byggherrekontoret, som Ramirent skal stå for, er planlagt ferdigstilt til våren.

– Forsvarsbygg har god erfaring fra Ørland med et anleggshotell inne på flystasjonsområdet, og vi legger vekt på at det skal vere ordnede og kontrollerte boforhold for bygg- og anleggsarbeidere som har lang reisevei til jobben, sier direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg.

Kontrakten

Kontrakten på anleggshotellet og byggherrekontoret har en verdi på cirka 83,6 millioner kroner eksklusiv moms.

Oppstart på byggeplassen er 1. juni og det er beregnet driftsstart for brukerne 1. september i år. Det er avtalt med Ramirent at anleggshotellet skal driftes til 2027.

– For Ramirent er dette et viktig steg på veien for å kunna levere gode totalløsninger til store prosjekt. Vi takker Forsvarsbygg for tilliten og gleder oss til å komme i gang, sier Karl Erik Valentin Hansen, leder for Ramirent Temporary space i Norge.

Kontorbygg

Det kom inn to tilbud på oppføring av et kontorbygg på flystasjonen. Oppdraget gikk til Peab Bjørn Bygg. Kontrakten har en verdi på drøyt 24 millioner kroner.

Bygget skal ligge nær anleggshotellet og byggherrekontoret inne på flystasjonsområdet.

Tilbudet omfatter prosjektering og bygging av et kontorbygg på 580 kvadratmeter. Etter endt prosjektfase skal bygget benyttes som driftskontor til Forsvarsbygg for Evenes flystasjon. I tillegg til kontorbygget omfatter også entreprisen opsjon på mindre leveranser, som bygging av blant annet skilderhus og mastefundamenter.

– Kontorbygget vil være viktig for den fremtidige driften og vedlikeholdet av den fremskutte basen, sier Olaf Dobloug.

Kontrakten

Oppstart på byggeplass er medio februar, og ferdigstillelsesdato for denne kontrakten er i begynnelsen av desember.

− Dette er et viktig prosjekt for Peab Bjørn Bygg. Vi har fulgt med på utviklingen i dette området i flere år, og er veldig klare for å komme i gang med vårt første byggeprosjekt på Evenes flystasjon, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.