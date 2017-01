US Navy potensiell kunde?

Andøyposten har nylig fått stadfestet fra svært sikre kilder i Forsvaret at US Navy ønsket å benytte Andøya flystasjon til dronetesting i arktiske forhold.

Våre kilder opplyser at US Navy ønsket å komme i gang med flyvinger og tester fra Andøya flystasjon iløpet av fjoråret. US Navys utsendinger skal ha uttalt at både flyforholdene, fasilitetene på basen og de geografiske forholdene på Andøya er ideelle for deres behov. Det var snakk om flyvinger med droner av typen Global Hawk og Triton for testing under arktiske forhold.

Nasjonalt dronesenter – Det kan bli en stor sak på verdensbasis – Få om noen steder i verden er så godt egnet for et dronesenter som Andøya, sier sjef Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center i ASC-gruppen, som vil etablere et nasjonalt dronesenter.

Legges Andøya flystasjon ned, og det bygges opp et nasjonalt dronesenter her, er det naturlig å spørre om ATC ser for seg at US Navy kan bli en kunde.

– Svaret er et ubetinget ja. US Navy anser vi selvsagt som en stor potensiell kunde for oss – uten at jeg på nåværende tidspunkt har vært i kontakt med dem.

– Alle nasjoner som opererer store og tunge droner som disse er naturlige kunder for vårt planlagte dronesenter. Det samme gjelder produsentene – som Northrop Grumman, sier ATC-sjef Gunnar Jan Olsen.

- Svært spennende

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) sier planene om et nasjonalt dronesenter er svært spennende.

– Dette er et veldig godt og viktig prosjekt, som jeg håper fører frem. ATC ligger langt fremme på dronedrift og UAVer, og et nasjonalt dronesenter kan fylles med bredt innhold. Jeg tenker helt klart det er naturlig at det norske forsvaret forplikter seg til å benytte dette senteret, og her ligger det åpenbare synergier for Forsvaret.

– Jeg vil også understreke at etablering av et nasjonalt dronesenter på Andøya ikke på noen måte er til hinder for videre drift av Andøya flystasjon og MPA-basen her - om noen skulle lure på det, sier Solsvik.