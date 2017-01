Dersom du ønsker å lese alt innhold hos VOL, må du betale litt. - Engasjerte journalister skal sørge for en bredere dekning i hele Vesterålen, sier VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen.

- I nesten 20 år har VOL vært en gratisavis på nett, finansiert av reklame og våre tilhørende papiraviser. Når vi nå har tatt beslutningen om å ta betalt, handler dette om at vi ønsker å utvikle VOL, sier Nilsen.

- Hvordan skal VOL utvikles?

- For det første skal vi ha journalister som er dedikert til bestemte kommuner. Øksnesværingen Silje Helene Nilsen og andværingen Jørn Aune skal for eksempel ha ansvaret for henholdsvis Øksnes og Andøy. Espen Mowinkel Pettersson, som bor på Stokmarknes, og Vidar Eliassen, som bor på Straumsnes, skal ha ansvaret for henholdsvis Hadsel og Bø. På Sortland har vi Gaute Bergsli, Marius Birkeland og Sanna Drogset Børstad flere medarbeidere som skal levere nyheter hver eneste dag, sier Nilsen.

Han peker på at dersom leserne velger å betale for abonnementet vil dette gi grunnlag for å ansette flere journalister slik at VOL kan bli enda bedre i årene som kommer.

– Vi ønsker å komme i kontakt med deg. Så nøl ikke med å ta kontakt med oss, sier Nilsen.

- Et abonnement på VOL vil koste betydelig mindre enn et abonnement på en papiravis. Hvordan er det mulig?

- Alle aviser har kostnader som er knyttet til produksjonen av avisen. Det koster penger å sette avisen opp i spalter. Det koster penger å trykke avisen, og det koster veldig mye penger å distribuere avisene. Ingen av disse kostnadene har VOL. Derfor er det billigere å produsere nyheter til et nettsted, sier redaktøren.

- Hvor mange av artiklene blir helt åpne, og hvor mange må man betale for?

- Det vil variere. I begynnelsen vil antallet «pluss-artikler» raskt øke til cirka 40-50 prosent. Andre aviser ligger i dag på 80-90 prosent. Det samme kan skje hos oss, sier Nilsen.

Prøv VOL pluss for kun kroner 1,- i én måned, kjøp nå.

Her kan du lese litt om journalistene våre:

Bø kommune: Vidar (40) har lærerutdanning fra NTNU i Trondheim og to års dramautdanning fra Høgskolen i Oslo. Han jobbet flere år som lærer i Oslo- og Akershus og har blant annet undervist på Skam-skolen Hartvig Nissen. Han slo over på journalistyrket for sju år siden og har erfaring fra lokalavisene Ryfylke og Sunnmøringen før ankomsten til VOL i 2014. Vidar bor for tiden i Bø der han nyter store avstander, bølgeskvulp og naturskjønn natur. På fritiden driver han med stand up, er med i Vesterålen teater og foretrekker ellers åndelige stimulans i form av bøker, film og spirituell søken. Du treffer Vidar på telefon 411 60 244 eller vidar@vol.no

Øksnes kommune: Silje (28) er hjemvendt øksnesværing, og bor på Sommarøya. Selv om hun har vokst opp med tungeskjæring, neglbit og sene kvelder på kaia i Norges største torskekommune - endte hun altså opp i mediebransjen. Etter noen år i utlendighet med studier i Bodø og Trondheim, ble fristelsen etter å være med på utvikling og moro i hjemkommunen så stor at flyttelasset fikk fart på seg nordover. Til tross for at Silje er redaksjonens yngste, er hun den journalisten som har vært med lengst i SortlandsAvisa og VOL. Silje treffer du på 452 75 020 eller silje@sortlandsavisa.no

Hadsel Kommune: Espen (38) er utdannet ved Høgskolen i Agder og har en yrkesmessig bakgrunn som frilanser for VG-sporten og kulturmagasin i Kristiansand. Espen har også flere års bakgrunn fra salg. Han jobbet fra 2006-2013 i Vesteraalens Avis som journalist, nyhetsredaktør, konstituert redaktør og medieselger. I 2013 tok han ett års pause fra mediebransjen og jobbet som daglig leder i et privat selskap. I 2014 begynte han som journalist i VOL. Espen bor på Stokmarknes, er skilt og har to barn. På fritida driver han med revy, standup og er en aktiv friluftsmann. Espen treffer du på 940 18 462 eller espen@vol.no

Andøy kommune: Jørn (49) har jobbet som journalist i Andøyposten siden 1992 og har vært redaktør fra 1998 og frem til 1. Januar 2017.

– Når vi skulle omorganisere, fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og ble dermed journalist i VOL. Jeg håper å kunne bidra med gode historier fra Andøy, sier Jørn, som også arrangerer quiz på fritiden. Jørn treffer på 902 05 699 eller jorn@vol.no

Blålysreporter: Marius Birkeland 33 år. Fotograf. Jobbet på VOL i 9 år og har dekket blålysstoff i 12 år. Fritiden går mye til foto. Alt fra natur og dyrebilder til portrettbilder. Hifi og teknologi står høyt på listen samt bil og bilstereo. Hvis det skjer noe, vil Marius gjerne ha beskjed på 975 22 955 eller marius@vol.no

Sortland kommune: Gaute (29) har utdanning innen historie og medieproduksjon fra NTNU og journalistikk fra Høgskolen i Oslo. Som journalist har han tidligere jobbet i blant annet LO Media, Magasinet ERGO og ABC Nyheter. Han flyttet fra Oslo til Vesterålen i 2015 for å jobbe i VOL og SortlandsAvisa. Fra 2017 er han fast journalist i SortlandsAvisa. Gaute bor på Sortland og er single. På fritida er han quizmaster på Kulturfabrikken og liker ellers å bruke tiden på musikk, fotball og friluftsliv. Gaute treffer du på 907 43 678 eller på gaute@vol.no

Nyhetsredaktør Sanna (29) er en av mange tilflyttere i VOL og SortlandsAvisa. Hun skulle bare «prøve» ut eksotiske Vesterålen for et år eller så, men har nå bodd på Sortland siden 2013. Arbeidserfaringen har hun fra lokal- og regionaviser i Trøndelag, fra frivillig arbeid i Trondheim i studietiden og fra ulike medieprosjekter i inn- og utland. Hun har alt for mange studiepoeng i sosialantropologi, medievitenskap, spansk, latinamerikastudier og politisk journalistikk, fra Trondheim, Nicaragua, Danmark og Amsterdam. Sanna treffer du på 476 42 842 eller sanna@vol.no

Ansvarlig redaktør: Geir Bjørn Nilsen, 51, er andværing, men har bodd i Bø de 16 siste årene. Han begynte som frilansjournalist i Andøyposten i 1980 og ble ansatt som journalist i avisen i 1984. Senere har han jobbet for Harstad Tidende, Dagens Næringsliv, Fiskaren og FiskeribladetFiskaren. I 2010 etablerte han seg som frilanser, men har siden 2014 vært engasjert av Polaris Media i Vesterålen, først i Andøyposten så i Vesteraalens Avis. Han har utdannelse innen økonomi, ledelse og politikk. Geir Bjørn treffer du på 932 56 165 eller geir@vol.no

Vi har selvfølgelig en tipstelefon, 761 20 200 eller epost red@vol.no