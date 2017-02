Aud Marit hjelper deg å finne den perfekte sengen - for deg

Sengen er det aller viktigste møbelet du har i huset, mener møbelselger Aud Marit Hansen ved Bohus Sortland.

- Tenk på hvor mange timer i døgnet man tilbringer i senga. Hvis man ikke sover godt, så har du en dårlig dag. En god seng er helsefremmende, sier Hansen.

Finn sengen som passer deg

Det er likevel ikke slik at èn seng passer for alle eller for alle livssituasjoner.

- Alle senger kan du i dag få i forskjellige fasthetsgrader. Noen liker å ligge mykt, mens andre liker fastere seng. Hvis du sover i dobbelseng, trenger du ikke å ha samme fasthetsgrad på madrassen som sidemannen din, sier Hansen.

Møbelselgeren forteller at hun alltid spør om hva kunden har tenkt seg i pris.

- Men pris og kvalitet henger sammen. Det skal være riktig fasthetsgrad og det skal være den rette fjæringen. Det kommer an på hva man liker best og hvordan man sover, sier Hansen.

Kan justere midten

På de tre toppmodellene til sengeprodusenten Jensen kan man nå justere liggefastheten.

- Det betyr at man kan justere midten, og komme seg godt ned i madrassen eller heve den hvis man ønsker det, sier Hansen.

Dette er spesielt viktig dersom man i perioder har vondt i ryggen.

- De fleste som har ryggproblemer trenger å ligge ekstra fast. Når ryggproblemene er over, kan man ligge i en mykere seng, og da er en slik justerbar madrass helt suveren.

- Det samme er hvis en kvinne er gravid. Da vil man ligge fast fordi man ønsker å komme opp med bekkenet, men idet babyen kommer, så blir en sånn seng for hard. Det er også flere som endrer stilling ut fra sesong eller temperatur, og da kan man justere midtpartiet på madrassen til å passe perfekt.

Hun understreker at dette ikke er det samme som regulerbar seng, da du for eksempel kan heve hode- eller fotdelen.

Slik får du god søvn

Ligger du på magen, ryggen eller på siden? Din sovestilling påvirker hvor fast din madrass bør være. Ligger du på magen må den være fast, men ligger du på siden eller på ryggen kan den være mykere.

- Målet er at du skal ligge tilnærmelsesvis rett med ryggraden, sier Hansen.

Fysioterapeut Ole Myhre er produktutvikler hos sengeprodusenten Jensen.

- Våre senger har fem soner, og sengene er mykere ved hoften og ved skuldrene, sier Myhre.

Han forteller at 80 prosent av oss ligger på siden, i en eller annen variant av fosterstilling - med bøyde knær og litt bøy i hofta.

Riktig liggestilling er avgjørende for en god natts søvn.

- Hvis man ikke ligger godt, får man en feilbelastning i ryggen. Dette oppfatter hjernen vår og vi begynner å snu oss. Det er negativt å snu seg mange ganger i løpet av natten. Vi ønsker dyp søvn, og den oppnår man en times tid etter man har sovnet. Hvis man da må snu seg, så starter denne innsovningen på nytt igjen. Hvis du da må snu deg 15-20 ganger i løpet av natten, så betyr det at du aldri faller i dyp søvn. Resultatet er at du våkner trøtt og uopplagt, sier Myhre.