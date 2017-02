Vil du være med å lede, utvikle og drifte Andøy kommunes IT-løsninger?

Andøy kommune er på jakt etter en IT-leder som får en sentral rolle i det framtidige arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi.

- Utviklingen er stor, og kommunen opplever krav til digitalisering. Det være seg å levere post eller regninger digitalt, eller velferdsteknologi, sier Stein Ivar Johansen, leder støttefunksjon/økonomisjef i Andøy kommune.

Klikk her for å lese mer om stillingen.

Velferdsteknologi betyr tekniske eller elektroniske hjelpemidler i hjemmet eller på en institusjon. - Det er nesten ubegrenset hva man kan gjøre. I dag har vi trygghetsalarmer, men etterhvert vil teknologien også kunne gjøre at vi kan kommunisere med lyd og bilde med brukerne, eller vi kan ha tekniske hjelpemidler som varsler hvis en dør som skal være lukket om natta, åpner seg.

Styrker IT-satsingen i kommunen

IT-lederen er en nyopprettet stilling.

- Vi ser at vi må styrke IT-siden i kommunen, og det er en viktig stilling, både i dag og i framtiden, sier Johansen.

IT-avdelingen består i dag av to konsulenter og en lærling. Kommunen har også ute en ledig stilling som IT-konsulent.

Klikk her for å lese mer om stillingen.

- IT-avdelingen skal serve andre enheter i organisasjonen, i tillegg til den tekniske biten. Vi har bygg flere steder på Andøya og IT-nettverket og strukturen må være oppegående, sier Johansen.

Kommunen ser etter noen med erfaring, enten direkte innenfor IT/data, men også noen med administrativ ledererfaring.

- Vi må få oppdatert IT-planen vår, og det er også den nye IT-lederens oppgave. Vi leter etter en nerd som også kan skrive og lede.

Kommunens IT-løsninger er i dag basert på blant annet Microsoft Windows server plattform, VMware, Citrix og sikkerhet fra Fortinet.

For kommunen spiller det ingen rolle om vedkommende allerede bor i Andøy i dag eller om det er en som flytter til øya.

- Vi mener dette er en attraktiv stilling som kan friste både i kommunen og utenfor kommunen. Det er flere tekniske bedrifter her i dag, blant annet Andøy Space Center og Forsvaret.

Rikt natur- og kulturliv

Foruten om jobb kan Andenes by på mye natur- og kulturliv.

- Vi har mye natur, enten du ønsker å få på fjellet, være på havet eller bare nyte. Vi har også et rikt kulturliv, både på Andenes og resten av øya. Her er kor, korps og idrett. Hvis man ønsker å engasjere seg utenom arbeidslivet, så blir man tatt godt i mot, sier Johansen. Han forteller at det er ledige barnehageplasser og en forholdsvis nybygd barne- og ungdomsskole på Andenes.

- Det er ikke noe problem å skaffe seg bolig, verken å leie eller kjøpe. Det er forholdsvis billig å etablere seg her.

Høres det interessant ut? Klikk her for å lese mer og søke på stillingen.