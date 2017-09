Når Anders Rydningen stempler ut fra jobben som personlig servicetekniker for nye, høyteknologiske Volvoer hos Bil i Nord, venter et betydelig antall eldre Volvoer som skal tas vare på hjemme på Kvaløya.

Den snart 30 år gamle, hvite Volvo 245’en ruller lett over verkstedgulvet frem til arbeidsstasjonen til Anders. Bilen – én av 8-9 stykker – har han hentet i Lakselvbukt, der den hadde stått i småbiter i flere år før han overtok den.

– Det er sannsynligvis lettere å fortelle hva som ikkeer gjort, enn hva som er skiftet.

På denne har jeg skiftet kløtsj, girkasse og en mengde med fôringer, i tillegg til at jeg har fjernet rust i dørken og stelt litt ekstra med den. Med sine drøyt 400.000 kilometer på kilometertelleren, må jeg vel si at akkurat denne fortjente litt ekstra oppmerksomhet, ler Rydningen.

Vokst opp med mekking

Det var ingen tilfeldighet at 26-åringen ble bilmekaniker. Heller tvert imot, kan man vel kanskje si. I barndommen hang han alltid sammen med «fatter’n» i garasjen. Der var det stadig var noe som skulle mekkes på

Finner 50 år gamle deler

.– Gamle biler og traktorer som trengte litt arbeid var aldri mangelvare. Hjemme hadde vi aldri nye biler, men heller litt eldre biler som vi kunne ved-likeholde selv. Fra hjemme-mekkinga ble veien kort til mekanikerlinja på videregående, lærlingplass hos Bil i Nord, og deretter fagbrev i mekanikerfaget, forteller Anders.

Forkjærligheten for akkurat eldre Volvoer har kommet etter hvert, etter at han i 2011 fikk fast jobb i Bil i Nord, og senere ble personlig service-tekniker for nettopp Volvo.

– Selv om jeg daglig jobber med de aller nyeste Volvo-modellene, med vanvittig mye moderne teknologi i, oppdaget jeg jo raskt at de litt eldre Volvoene var relativt enkle å skru på, og at det var enkelt å få tak i deler til bilene.

Volvohistoriker

Selv over 50 år gamle biler er det fortsatt mulig å skaffe deler til, spesielt fordi enkelte deler har vært benyttet uendret over lange tidsperioder i produk-sjonen. Når jeg i tillegg har enkel tilgang til å sjekke til-gjengeligheten på delene her på jobb, så er det jo en «no-brainer», ler den røslige mekanikeren.

For servicetekniker Anders har lidenskapen for Volvo flere aspekter. I tillegg til at det er jobben hans, er det også en hobby som ungkaren bruker betydelig med tid på. – Ja, veien går ofte rett fra jobb og inn i garasjen hjemme. Det er jo først og fremst utrolig fascinerende og tilfredsstill-ende å få disse gamle, ærver-dige bilene på veien etter lang tids garasjeopphold.

Jeg er vel mer enn middels opptatt av å ta vare på disse eldre kjøretøyene, og jeg liker å holde bilene i så original stand som mulig.

– Spesielt disse gamle Volvoene er jo flotte vogner, og det er faktisk ikke all verden som skal til for å holde dem ved like og gående. Det er først når man begynner å bevege seg i retning av originale opp-graderinger og ekstrautstyr at det begynner å koste betydelige penger. Da må jeg tøyle meg selv litt, det koster gjerne litt å få tak i et originalt felgsett i lettmetall til en tretti år gammel Volvo, spøker Rydningen.

Fire tips fra serviceteknikeren til deg med «klassisk» bil: