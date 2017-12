Det er knyttet store forventninger til Volvos nye urbane kompakt-SUV XC40.

Bilprodusenten Volvo har enn så lenge ikke presentert den offisielle lanseringsdatoen for sin nye kompakt-SUV XC40. Det er ventet at XC40 kommer til å bli en av storselgerne de kommende årene. XC40 blir ”minstebarnet” i Volvo-familien av nye SUV-er, med toppmodellen XC90 og mellomstore XC60.

Så langt har Volvo holdt kortene tett til brystet om hvordan XC40 kommer til å se ut, det finnes ikke et eneste offentlig bilde. Men det er ventet at bilen har mye til felles med konseptbilen 40.1 som ble vist første gang i fjor.

Passer nordnorske kjøreforhold

Konsernsjef Thor Drechsler hos Bil i Nord har vært ved Volvo-fabrikken i Gøteborg, og fikk se bilen.

- Dette er en bil som passer perfekt til nordnorske forhold. Den har god bakkeklaring og er dermed en god vinterbil. De som synes at XC60 er for stor, og vil mene at XC40 er helt perfekt. Det er en bil som passer både besteforeldre og førstegangskjøpere. Bilen er fin både som bybil, men også god nok til å tåle å kjøre på hytta. Den er laget for oss som bor her vi bor, sier Drechsler.

Han forteller at bilen er røff, og ser ut som en liten XC60.

- Det er ingen tvil om at det er en Volvo, og bilen har blant annet signaturlyktene Thors Hammer. Det er også samme type seter som de andre nyere modellene. Vi tror XC40 vil bli en ny salgssuksess for Volvo, og føre til ytterligere vekst for Bil i Nord, sier Drechsler.

Bilder og priser er ventet i uke 38, og de første som bestiller, kan få bilen på nyåret.

Gjør livet enklere

«Med nye XC40 gjør vi livet enklere igjen», er budskapet fra Volvo. Med høstens store lansering sørger bilprodusenten for å løse problemet med manglende oppbevaringsplass i bilen.

- Da vi spurte folk om hvor og hvordan de oppbevarer ting de har med seg i bilen hver dag, ble vi snart klar over at de fleste av dagens biler har mangler på dette feltet. Telefoner sklir rundt på midtkonsollen, det er alltid fare for at vesker kan velte, og folk fomler for å finne kredittkortet i lommeboka. Vi har prøvd å løse både disse og mange andre utfordringer som vi har støtt på, sier Louiza Atcheba, Model Brand Manager for 40-serien hos Volvo Cars.

Bilen kommer med god oppbevaringsplass i dørene. Her skal du få plass til en bærbar PC og et nettbrett, eller et par vannflasker.

- Da vi designet midtkonsollen fokuserte vi ikke bare på flott design, men også på at koppholdere faktisk skal kunne brukes til å ha kopper i – og at selve designen i seg selv skal gi rom for ting som mynter, kort og ladekabler. En annen ting vi fokuserte på var å lage plass til mobiltelefonen. Plass som gir deg både trådløs lading og USB-porter, sier Conny Ewe Blommé, Senior Design Manager hos Volvo Cars.

Bankkort og bensinkort skal kunne festes i dashbordet slik at de er lett tilgjengelige. I konsollen, under armlenet, er det et stort oppbevaringsrom med plass til en boks med papirhåndklær. En spesiell avtakbar avfallsbøtte gjør det enkelt å kvitte seg med avfall raskt.

- I bagasjerommet har vi laget et smart gulvsystem som kan legges sammen og holde bagasjen atskilt. Systemet gjør det mulig å utnytte all bagasjeplass med et uttrekkbart bagasjeromsgulv. Den elektroniske mekanismen for å felle ned baksetene gjør om setene til oppbevaringsplass for bagasje ved å trykke på en knapp, sier Conny Ewe Blommé videre.

- Veldig mye av det vi har gjort i nye XC40 er basert på omfattende tilbakemeldinger fra kundene våre. I XC40 har du plass til alt du trenger, og vi har sørget for at alt er innen rekkevidde, men ute av syne. Det handler om å fjerne rotet så man kan klarne tankene, sier Louiza Atcheba.

Urban design

Det finnes ingen offisielle bilder av bilen, men i mai 2016 presenterte Volvo konseptet 40.1, som ga en pekepinn på hvilket utseende bilen får. Det er hentet inspirasjon fra både arkitektur og gatemote.

– Vi ønsker at XC40 kan være en helt ny, kreativ og unik modell i Volvos modellprogram. En bil som gjør at eieren kan vise sin personlighet, også i innkjørselen. XC40-eieren er interessert i mote, design og populærkultur. De ønsker en bil som speiler deres personlighet. XC40 er den bilen, sier designsjef Thomas Ingenlath hos Volvo Cars.

Den nye kompakt-SUVen føyer seg pent inn i rekken med de nylanserte XC60 og XC90. Den er sportslig og romslig, og passer for unge - og eldre - som er mye ute på farten.

I tillegg til at bilen får et mer ungdommelig preg, blir den også mindre eksklusiv enn de større Volvo-modellene og med en pris som passer yngre kjøpere.

– XC40 blir en bil med et oppsiktsvekkende utseende, i en rimelig prisklasse der vi kutter ut ting du vanligvis venter å finne i en Volvo. Bilen skal passe nye, yngre kjøpere som tidligere ikke har eid en Volvo. Sikkerheten vi kjenner fra større Volvo-modeller er imidlertid på plass. På dette området inngår vi ingen kompromisser, sier Thomas Ingenlath til motor.no.

