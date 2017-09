Takstmann Stian Larsen skal avdekke feil og mangler på brukte biler. Riper og bulker kan koste deg dyrt.

Når en bil kommer inn for å takseres er første bud å få vasket den ren utvendig.

– Det er lett å overse for eksempel riper dersom bilen er skitten, sier takstmann Stian Larsen hos Bil i Nord. Hans jobb er å se etter kosmetiske og tekniske feil og mangler ved bilen – enten det er en leasingbil som skal leveres tilbake etter endt periode eller det er en ordinær innbyttebil.

– Jeg ser etter feil og mangler utover ”normal bruksslitasje”. Normal bruksslitasje er det som er forventet ut fra alder og antall kilometer. Alt er en vurderingssak, men det er forskjell på om bilen er ett år gammel og kjørt 7.000 kilometer eller er sju-åtte år og kjørt 70.000 kilometer.

Denne dagen er det en ett år gammel BMW som står klar til å bli undersøkt. Den skal leveres tilbake etter leasing.

Før bilen kjøres på rampen starter taksten med en prøvekjøring av bilen. Da testes blant annet bremser og avgasser.

– Det er veldig individuelt om hvilket bilhold folk har, og hvordan de steller med bilene sine. Biler som fortsatt har nybilgaranti og med lav kilometerstand ser jeg mest på det kosmetiske, fordi den tekniske tilstanden i de fleste tilfellene allerede er god, sier Larsen.

Riper i lakken

Takstmannen sjekker etter skader på dørtrekk og seter, og sjekker om hjulene er slitte og ser etter riper og bulker i karosseriet. Han leser også ut feilminne med diagnoseutstyr. Bremseskiver sjekkes, i tillegg om alt utstyret fungerer, for eksempel dieselvarme.

– En ripe i lakken kan enten poleres bort, eller hvis den går dypere, må man lakke på nytt igjen. Fratrekket i prisen kommer an på hvor omfattende reparasjonsjobb som man ser for seg, både med tanke på arbeidstid og deler. Jeg gir en forkalkyle på arbeidet som må gjøres for at bilen skal være i perfekt stand, og så blir det opp til bruktbilsjefen om arbeidet skal trekkes på innbyttepris, repareres eller om vi selger bilen slik den er, sier Larsen.



Taksten gjøres for at bilforhandleren skal være sikker på hvilken tilstand bilen de kjøper er i, men det er også en sikkerhet for neste kjøper av bilen.

Hvis du kjøper bruktbil hos Bil i Nord skal du være sikker på at den tekniske og kosmetiske tilstanden av bilen er korrekt beskrevet.

– Denne BMW-en er i god tekniske stand, men den har altfor mange riper til å bare være en ett år gammel bil, sier Stian Larsen. Han åpner panseret for å peile olje og se etter lekkasjer, sjekker grillen og lyktefester. Deretter heiser han bilen høyere opp for å ta en nærmere titt under bilen.

Sjekker understellet

Vel oppe ser Larsen flere riper på bilen, som trolig stammer fra et ublidt møte med en fartshump. Han måler dekkmønsteret for å se etter feil hjuloppheng og sjekker om felgene er kantkjørte.

Deretter er det fram med lommelykten for å se etter feil og mangler under bilen.

– Her leter jeg først og fremst etter tegn på oljelekkasje eller skader. Under bilen kan man også se etter rustskader, sier Larsen.

