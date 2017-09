Nylig gjennomførte Ving en undersøkelse der norske reiseentusiaster fra hele landet svarte på spørsmål om hvilke storbyer de ønsker å besøke. Blant byene på listen finner vi noen kjente klassikere – og noen morsomme nykommere.

Barcelona, New York og Roma topper kanskje ikke overraskende ønskelisten. Men svært mange har også lyst til å reise til både Dubrovnik og Budapest – to spennende og pulserende europeiske storbyer.

Utfordringen med storbyreiser ligger ofte i å finne de unike stedene: de beste hotellene, de kuleste restaurantene, de stiligste barene og de mest spennende severdighetene.

Vi skal oppleve mye på få dager, så litt råd og tips er alltid kjærkomment.

Ving har reiser til over 50 små og store byer, og her deler Vings egne eksperter (og noen andre) sine beste tips fra nordmenns topp 5-ønskeliste.

1. Barcelona

Hele 34 prosent av deltagerne i Vings undersøkelse svarte at de ønsker å reise til Barcelona. Kanskje ikke så rart, da denne byen har noe for absolutt alle – og ikke minst kan tilby både storby og strand.

På Vings hovedkontor i Oslo sitter Ingrid, Anne og Svein Erik, som alle har sine klare personlige favoritter i den spanske storbyen.

Ingrid Osa har nettopp kommet hjem fra Barcelona, hvor hun var forrige helg med venner.

– Jeg anbefaler Santa Catarina Market, som er et veldig hyggelig og inspirerende matmarked. Her kan du bare tusle rundt og titte, eller finne deg et bra sted for lunsj eller middag, forteller hun.

– Et annet flott sted er terrassen Museu d`Historia de Catalunya. Der har du en fantastisk utsikt over havnene, og kan nyte noe godt i glasset eller prøve noen tapasretter. Det er rett og slett et perfekt sted å sitte med gode venner på en solskinnsdag! sier Ingrid.

Høydepunktet på venneturen var likevel en tur til Cavas Hill, med guidet omvisning og cava-smaking, som har en lang tradisjon som vinprodusent.

– Det er spennende å kunne gå ned og se hvordan de produserte vin på den tiden. Cavas Hill er i dag en moderne vinprodusent og selger sin cava i flere land, også Norge. Maria, vår guide, viste oss rundt i de moderne produksjonslokalene, og vi fikk se hvordan vinen lages, modnes og korkes. Og så var det selvfølgelig cava-smaking. Kjempegøy og lærerikt, sier Ingrid.

Anne Nygaard har bodd og studert i Barcelona i tre år og vet godt hvor man bør dra i den livlige byen.

– Det er jo relativt få «skjulte perler» i Barcelona da det er så mye turister overalt, og byen er egentlig heller ikke så stor. Men noe av det jeg vil anbefale er blant annet tapasstedet La Barra. Det er et kult sted med god tapas og gode drinker. Restauranten Cerveceria Catalana serverer også god, klassisk tapas, forteller Anne.

– For en litt annerledes frokost eller lunsj ville jeg gått på Brunch and Cake. Her har de herlige salater, kaker og frokosttallerkener. Det finnes også en liten gate mellom Rambla Catalunya og Passeo de Gracia som heter Passatge de la Concepció. Her ligger det flere hyggelige spisesteder, for eksempel Boca Grande, Boca Chica, og El Japones. Sistnevnte har fantastisk sushi!

Den beste sjømaten mener Anne du får på Botafumeiro, et flott sted med klassisk innredning og veldig god atmosfære.

– Og et lite tips på tampen: I en sidegate til La Rambla ligger Bar Lobo. Her er det kjempehyggelig stemning, gode drinker og god mat. Jeg lengter tilbake allerede, sier Anne.

Hvor skal du bo i Barcelona?

• Du som reiser på budsjett: Adagio er et veldig populært og rimelig hotell rett ved gågaten La Rambla.

• For luksusdyret: Melia Barcelona Sarriá nær Paseo de Garcia. Her snakker vi luksus!

• For barnefamilien: Hvis du reiser med barn, foreslår vi at du tar en ekstra titt på det fine leilighetshotellet Splendom Suites, som passer perfekt for familier. Se også på Citadines Ramblas Barcelona.

• Til venneturen: Sjekk ut råstilige Meliá Barcelona Sky.

2. New York

Som nummer to på ønskelisten står evigunge New York. 24 prosent av dem som var med i undersøkelsen, ønsker å reise dit.

Anne Nygaard i Ving kjenner ikke bare Barcelona godt. Hun var også i New York i mai og deler villig noen tips derfra også.

– Jeg vil helt klart anbefale å spise mye ute. Dropp hotellfrokosten – det er så mange kule og spennende steder i denne byen! Til frokost og lunsj ville jeg sjekket ut The Butchers Daughter, Egg Shop eller Jack’s Wife Freda. Alle ligger i Soho, og disse stedene er noe helt utenom det vanlige, sier Anne.

– En annen kul ting er dessertstedet Eeggloo. Her får du is i vaffel, Hong Kong-style, og deilige cookies. Et skikkelig unikt sted og veldig Instagram-vennlig!

Og er du klar for å være litt ekstra sunn, kan du ifølge Anne ta turen over til Brooklyn for å prøve verdens første avokadobar, Avocaderia.

– Det er både sunt og godt! Og Brooklyn er helt klart verd et besøk når man er i New York.

Til middag anbefaler hun uten å blunke NoMo Kitchen i Soho.

– NoMo passer fint etter å ha gått rundt i hyggelige Soho. Stedet har også fantastiske drinker og god service. Passer fint for grupper eller vennegjenger. God mat og god stemning, og et fantastisk sted med en helt spesiell atmosfære som bare må oppleves. De har også noen vanvittig gode brunsjer der i helgene, forteller hun.

Annes kollega Laila Øksnes har nettopp vært på hippe og superpopulære Buddakan i New York. Her får du moderne asiatisk mat i spektakulære lokaler. Stedet har en enorm takhøyde og domineres av et stort langbord på midten og småbord langs veggene i lokalet.

– Om du vil ha en god mat- og vinopplevelse, anbefaler jeg dette stedet på det varmeste! Buddakan ligger i Meatpacking District, og her er stemningen pulserende og servicen helt rå! sier Laila.

Hun hadde også veldig flotte opplevelser på The View – New Yorks eneste roterende restaurant.

– Her er utsikten like spektakulær som maten. Å ta heisen opp 48 etasjer og komme inn i den flotte restauranten, var en opplevelse i seg selv. For ikke å snakke om å spise middag mens gulvet roterer og utsikten konstant endrer seg. Vakkert! sier hun.

Hvor skal du bo i New York?

• Du som reiser på budsjett: Hotel Edison. Hotellet har en veldig bra beliggenhet hvis det er det viktigste. Det er enkelt, men svært populært.

• For luksusdyret: Waldorf Astoria. Ligger rett ved 5th Avenue og i nærheten av Central Park.

• For barnefamilien: The Watson Hotel. Hotellet har badebasseng på taket og ligger sentralt til på Manhattan.

• Til venneturen: Bo på NOMO Soho. Hotell med kul innredning og superbra beliggenhet.

3. Roma

Tredjeplassen på listen er vakre Roma, med obligatoriske severdigheter som Trevi, Forum Romanum, Palatinhøyden, Colosseum og så videre. Men etter å ha travet rundt i den historiske byen er det også viktig å styrke seg med litt god mat og drikke.

– Styr unna stedene i hovedgatene, og prøv å unngå laminerte menyer og slitsomme innpiskere. Velg heller trattoriaer eller hosteriaer, de er ofte familiedrevne med enkel og veldig god mat. Et par gode anbefalinger er Otello i Via della Croce, L`Orso og Il Buco, sier Hassan Zouhar fra Oslo, som har vært i Roma med kona.

– Dar Poeta i Roma, som ligger i Trastevere, har helt fantastisk god mat. Restauranten ligger litt gjemt i bakgate og er ikke fancy, med den har en svært hyggelig atmosfære. Det kan tidvis være lang kø der, men det funker å bestille bord i forveien, forteller Hassan.

Familien Ramberg Kaarstad var på tur til Roma i påsken. Reisen med to barn inneholdt hektiske dager med byvandring, metro og trikk, fortausrestauranter, guiding og fotografering, forteller pappa Vemund. Der fant de også en restaurant som ble en av familiens personlige favoritter.

– Ristorante Spirito DiVino ligger i Trastevere, i en rolig sidegate. Stedet har en unnselig inngang, men inne møter man et familiedrevet foretak, som vektlegger gamle mattradisjoner, en rik vinkjeller og genuin hygge, sier Vemund.

– Vi banket på og bestilte et bord for syv personer, da venner var med. Lokalet er lite pretensiøst, likevel kjennes det eksklusivt, varmt og innbydende. Har man 300-600 kroner å avse pr. snute er dette spisestedet innen rekkevidde. Lokalet fylles utover kvelden, og her kan man visst finne folk fra alle verdens kanter - og nivåer, med passe diskresjon.

Mamma Aashild forteller at noen av rettene på restauranten hevdes å ha sin opprinnelse i faget på Cæsars tid. Hans egne memoarer og samtidige beskrivelser kan tyde på at det finnes en rimelig mulighet for at arven etter Cæsars kjøkken eksisterer i dette lokalet.

– En rett der eplemos blir servert til en velsmakende gryte med mørt kjøtt er visst et slikt eksempel, sier hun.

– Familien som driver stedet, er meget imøtekommende og hjertelig til stede. At man blir overlevert to flasker prima rødvin ved avslutning og med gode ønsker på vei hjem, hører med til de sjeldne og hyggelige opplevelser, avslutter Vemund.

Hvor skal du bo i Roma?

• Du som reiser på budsjett: Ascot er et billig og hyggelig pensjonat. Accademia er også et rimelig og populært alternativ som ligger i en sjarmerende bygning fra 1700-tallet.

• For luksusdyret: St.Regis Rome - luksuriøst hotell med vakker arkitektur.

• For barnefamilien: Genova er et velholdt og hyggelig hotell med fin beliggenhet. Hotellet har store rom for opptil fire personer og er et godt alternativ for barnefamilier. Accademia er også svært barnevennlig.

• Til venneturen: En av byens fineste takterrasser finner du på vårt hotell Cesàri, et familiedrevet lite hotell i en historisk bygning fra 1600-tallet. Se også på det sjarmerende designhotellet White, som gjestene våre kåret til et av Vings 10 mest populære byhotell sommersesongen 2014.

4. Dubrovnik

En av Kroatias mest kjente byer får fortjent fjerdeplassen på listen. Byen sjarmerer gjestene med sin flotte bymur fra middelalderen, krystallklart hav, trange smug og vakre torg med kafeer og restauranter.

Byen er oppført på UNESCOs verdensarvliste, noe som er veldig fortjent. Få byer kan skryte av et like godt bevart og samtidig levende middelaldermiljø.

Dubrovnik passer perfekt for deg som liker å vandre i koselige trange handlegater, mens du lar tankene vandre tilbake til noe som kanskje er din favorittserie; Game Of Thrones. Mange av scenene fra den populære serien er nemlig spilt inn der, både ved bymuren og øyene rundt. Og det finnes flere guidede turer, for deg som er ekstra interessert.

Bare tre kvarter utenfor middelalder-byen med ferje finner du den lille, sjarmerende og bilfrie øya Lopud, med rundt 250 fastboende. Et fantastisk sted å «rømme» bort, forteller Camilla Svennæs Bergland.

– Dette er en skjult perle med små gjestehus og restauranter. Hvis du reiser alene, slik jeg gjorde, kommer man alltid i prat med noen, for «alle kjenner alle».

På andre siden av øya, ligger den fantastiske langgrunne stranden Sunj. For å komme seg dit kan du ta beina fatt og gå gjennom «jungelen», eller ta en billig golf-taxi.

– Litt bortgjemt, bak stranden, finner du hengekøye-baren Bindo Bar. Her får du en pause fra solen og mulighet til å ta deg en avslappende, kald øl. Hvis du i tillegg ønsker å vise frem det lille du kan på gitar, har også eierne av baren en stående til utlån. Hvem takker vel nei til en slik utfordring?

Camilla meldte seg på en organisert kajakktur, hvor hun fikk mulighet til å se mange av de andre små øyene rundt Dubrovnik. På programmet sto blant annet grotte-dykking, gåturer i fjellene og sykkelturer langs lokale vingårder på øyaSudjuradj.

– Dette vil jeg anbefale på det sterkeste. Når man reiser alene er det alltid deilig å ha et opplegg. Samtidig som man blir kjent med nye folk.

Hvor skal du bo i Dubrovnik?

• Du som reiser på budsjett: Lero Hotel er nok der du får mest for pengene.

• For luksusdyret: Fra Hotel Dubrovnik Palace har du en fantastisk utsikt mot Adriaterhavet. Her bor du standsmessig og komfortabelt, med mange fasiliteter.

• For barnefamilien: Lero Hotel ligger sentralt og har både familierom og basseng.

• Til venneturen: Kompas har perfekt beliggenhet – kort vei til både strand og sentrum.

5. Budapest

Unike og spennende Budapest er også med på den norske ønskelisten. Olve og Vibeke Lundetræ reiste til Budapest for et par år siden. En av opplevelsene de tok med seg hjem, var besøket i Memento Park.

– Parken ligger en liten busstur utenfor Budapest sentrum, og er en samling med statuer fra kommunisttiden (1949-1989). Parken har statuer av Lenin, Marx og Engels, i tillegg til flere ungarske kommunistledere. Den er ikke stor, men den er veldig interessant. Det var en ganske spesiell følelse å vandre rundt og se på fortiden, som tross alt ikke er så fjern, forteller Vibeke.

– Man kan også få kjøpt souvenirer med motiver fra kommunisttiden, eller posere med en gammel Trabant. I tilliggende bygg er det bildeutstilling og filmvisning. Størst inntrykk gjorde kanskje statuen der bare støvlene står igjen. Statuen ble ødelagt av demonstranter i oktober 1956, og alt som sto igjen var støvlene, sier hun.

Kjersti Engebrethsen fra Ving var i Budapest med mannen sin i november. Da var de på en «ruinbar» som Budapest er kjent for.

– Den vi var på heter Szimpla Kert og er nok den mest kjente. Der var det veldig god stemning og et bra utvalg av drikkevarer. Lokalene var skikkelig fascinerende – jeg har aldri sett lignende. Mange barer under samme tak, skriblerier, tagging og rar dekor over alt. Man kunne også få låne en penn eller tusj og skrive hilsener på veggene, forteller Kjersti.

– Vi spiste også på en kjempebra burgerbar som heter Tuning Bar&Burger. Masse godt på menyen, digge burgere og god service! Det var et ganske lite sted, så det er mulig man bør bestille bord. Et annet bra tips er Zeller Bistro. Det er en autentisk ungarsk familiedrevet restaurant. Kjempekoselig, og all vinen på restauranten kommer fra mindre ungarske vingårder.

Merete Borg Larsen fra Oslo arrangerte blåtur for venninnegjengen for noen uker siden og la turen til nettopp Budapest. Hun hadde ordnet det slik at jentene ble hentet med limousin på flyplassen og drakk bobler i bilen på vei til Boscolo Residence, hvor de delte en stor leilighet over to etasjer.

– Første dagen tok vi en guidet tur som het «Gourmet walk». Da gikk vi fra restaurant til restaurant og fikk smake alt fra streetfood og gourmet underveis. Vi nøt mye deilig vin, og spesielt god var den vi fikk servert på toppen av Aria Hotel til solnedgangen, forteller Merete.

Jentene fra Oslo prøvde også et elvecruise, som de var veldig fornøyd med. God mat og vakker utsikt. På denne måten fikk vi også sett litt mer av byen, sier hun. Vi ble veldig overrasket over maten, og det var fin underholdning om bord, både sang og dans.

Et av høydepunktene for gjengen var et besøk på vingården Hernyak Estate. Dette er en liten vingård, der vi fikk servert deilig vin og hjemmelaget mat samt historier om familiegården.

– Vi var generelt sett veldig fornøyde med Budapest. En nydelig by med masse flott å se. Prisene er også veldig vennlige og vinen god. Vi skal helt klart tilbake, sier Merete.

Hvor skal du bo i Budapest?

• Du som reiser på budsjett: Hotel Erzebet City Center er et bra mellomklassehotell i hjertet av Budapest.

• For barnefamilien: Kings Central Appartments. Pent leilighetshotell sentralt i Budapest. Passer perfekt for deg som vil bo bra og ha muligheten til å lage litt mat.

• For luksusdyret: Corinthia Hotell.

• Til venneturen: Mercure Budapest City Center har perfekt beliggenhet for deg som vil oppleve mest mulig av Budapest i løpet av oppholdet. Hotel K + K Opera er også perfekt.