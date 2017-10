Volvo har truffet blink med den mellomstore SUV-en XC60. Akkurat nå er den en av Nord-Norges mest populære biler, og de aller fleste velger den ladbare hybriden T8.

Volvo XC60 har vært en suksess, helt siden den første gang ble lansert i 2008. I mars i år ble den nye XC60-modellen lansert, og bilen har rullet ut fra forhandlerne i stor fart siden den gang.

- Salget har vært fantastisk bra. Mange kjøpte bilen, uten hverken å ha sett, kjørt eller sittet i den. Siden den kom til forhandlerne i sommer har salget økt enda mer, sier Volvo-selger Svein Georg Pettersen hos Bil i Nord Sortland.

- Modellen er nærmest skreddersydd for oss nordlendinger. En mellomstor SUV, med firhjulstrekk og du kan få den i ladbar hybrid-drivlinje, sier Pettersen.

Hybrid-en er avgiftsgunstig, i tillegg til at du kjører både mer miljøvennlig og økonomisk gunstig.

- Du får utrolig mye bil for pengene. Den store fordelen med hybrid er at du sparer på drivstoffutgiftene. Det er kun hvis du kjører på landevei at du bruker drivstoff, med bykjøring bruker bilen el, sier Pettersen.

